Čínsko-ruskú základňu na Mesiaci by mohla zásobovať jadrová elektráreň

Šanghaj 23. apríla (TASR) - Predbežné plány Medzinárodnej lunárnej výskumnej stanice (ILRS) vedenej Čínou a Ruskom zahŕňajú vybudovanie jadrovej elektrárne na povrchu Mesiaca, ktorá by túto základňu zásobovala. Vyplýva to z prezentácie vedúceho inžiniera čínskej misie Čchang-e-8 Pcheja Čao-jü, na ktorú sa v stredu odvolala agentúra Reuters, informuje TASR.



Cieľom misie Čchang-e-8 s plánovaným štartom sondy v roku 2028 je položiť základy pre výstavbu stálej lunárnej základne s ľudskou posádkou. Zásobovanie ILRS energiou by okrem jadrovej elektrárne mohlo závisieť aj od veľkých solárnych panelov, potrubí a káblov na vykurovanie a elektrinu vybudovaných na Mesiaci, uviedol Pchej Čao-jü v Šanghaji.



Plán vybudovať jadrový reaktor na povrchu Mesiaca, ktorý by poháňal ILRS, do roku 2035, oznámila minulý rok ruská vesmírna agentúra Roskosmos.



Zahrnutie jadrovej energetickej jednotky do prezentácie čínskeho inžiniera pre predstaviteľov 17 krajín a medzinárodných organizácií podľa Reuters naznačuje, že Peking túto myšlienku Moskvy podporuje, hoci ju nikdy oficiálne neoznámil.



Vedúci konštruktér čínskeho projektu výskumu Mesiaca Wu Wej-žen ešte minulý rok povedal, že základný model ILRS, ktorého centrom by bol južný pól Mesiaca, by mal byť postavený do roku 2035.



Zámerom Číny je podľa Reuters stať sa významnou vesmírnou veľmocou a do roku 2030 vysadiť tajkonautov na Mesiaci. Ambicióznejší aj pokročilejší plán má americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý chce svojím programom Artemis vrátiť astronautov na Mesiac v decembri 2025.