Čínsku loď naďalej vyšetrujú pre poškodenie plynovodu v Baltskom mori

Helsinki 27. apríla (TASR) - Čínska kontajnerová loď zostáva naďalej predmetom vyšetrovania v súvislosti s poškodením plynovodu v Baltskom mori medzi Fínskom a Estónskom v minulom roku. Potvrdili to tento týždeň fínske úrady. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Pred viac ako šiestimi mesiacmi, 8. októbra 2023, boli zistené značné škody spôsobené ľudskou činnosťou na plynovode Balticconnector vo fínskych ekonomických vodách. Prevádzkovatelia plynárenských sústav vo Fínsku a Estónsku - Gasgrid Finland a Elering, museli potrubie odstaviť, čím sa prerušilo kľúčové prepojenie medzi trhmi s plynom.



Potrubie, ktoré vedie cez Fínsky záliv medzi fínskym mestom Inkoo a estónskym prístavom Paldiski, bolo tento týždeň znovu otvorené po opravách v hodnote niekoľkých miliónov eur.



Národný úrad pre vyšetrovanie (NBI), pobočka fínskej polície, je naďalej presvedčený, že potrubie poškodilo uvoľnenie kotvy nákladnej lode Newnew Polar Bear, plaviacej sa pod vlajkou Hongkongu, ktorá bola na ceste do Petrohradu. Potvrdil tiež spoluprácu s čínskymi úradmi pri vyšetrovaní. Fínski vyšetrovatelia nepovedali, či boli škody spôsobené úmyselne alebo nekompetentnosťou posádky.



Vyšetrovatelia a experti našli vlani na morskom dne stopu, ktorá viedla k poškodenému plynovodu. Predpokladá sa, že túto stopu spôsobila ťažká šesťtonová kotva Newnew Polar Bear, ktorú neskôr z morského dna vylovilo fínske námorníctvo.



Súčasne s plynovodom Balticconnector boli poškodené aj telekomunikačné káble spájajúce Fínsko a Estónsko, ako aj Švédsko a Estónsko. Fínske a estónske úrady sa domnievajú, že oba incidenty môžu súvisieť s čínskym plavidlom.



Do opráv plynovodu Balticconnector, ktoré boli hotové za niečo vyše šesť mesiacov, sa zapojilo viac ako tucet rôznych organizácií a firiem. Oprava takejto podmorskej infraštruktúry zvyčajne trvá jeden až dva roky, poznamenal estónsky prevádzkovateľ Elering.



Celkové náklady na opravu potrubia sa odhadujú na približne 35 miliónov eur. Kto si účet prevezme, zostáva zatiaľ otvorené. Fínsky premiér Petteri Orpo minulý rok inicioval diskusiu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou o získaní financií z Európskej únie (EÚ) na opravu plynovodu. EÚ pokryla 75 % pôvodných nákladov na výstavbu Balticconnectoru vo výške približne 300 miliónov eur.



Po poškodení plynovodu a dátových káblov NATO posilnilo svoje hliadky v Baltskom mori, aby zabezpečili oblasť a odhalili podozrivý pohyb v blízkosti kritickej podmorskej infraštruktúry.