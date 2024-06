Čínsku novinárku odsúdili na päť rokov väzenia za rozvracanie štátu

Peking 14. júna (TASR) - Významná čínska aktivistka hnutia #MeToo Chuang Süe-čchin bola v piatok v Kantone na juhu Číny odsúdená na päť rokov väzenia za "rozvracanie štátu". TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Tridsaťpäťročná nezávislá novinárka Chuang sa podľa jej právnikov plánuje odvolať. Spolu s ňou bol odsúdený na tri roky a šesť mesiacov aj ďalší aktivista Wang Ťien-ping (40). Bezprostredne nebolo jasné, či sa odvolá.



Čínska vláda používa obvinenie z "podnecovania k rozvracaniu štátnej moci" proti disidentom pomerne často. Horná hranica trestu je päť rokov väzenia, ale vo výnimočných prípadoch môže byť aj vyššia.



"(Trest) bol vyšší, ako sme očakávali," povedal hovorca skupiny za jej oslobodenie, ktorý si praje zostať v anonymite. "Nemyslím si, že by to malo byť také prísne, a je to aj celkom zbytočné. Podporujeme preto zámer Chuang Süe-čchin odvolať sa," doplnil.



Obžalovaných zadržali čínske úrady už v septembri 2021, súdny proces sa začal v minulom roku. Na pojednávaní dvojica poprela akékoľvek previnenie, uviedli ich podporovatelia. Podľa obvinení pre čínsku mládež organizovali stretnutia, na ktorých spoločne diskutovali o sociálnych otázkach.



"Ich úsilie a oddanosť práci, právam žien, ako aj širšej občianskej spoločnosti nebudú týmto nespravodlivým procesom znevážené. Spoločnosť na ich prínos nezabudne. Práve naopak, pre pretrvávajúci útlak a nespravodlivosť budú takíto aktivisti pribúdať," uviedla pred vynesením rozsudku skupina zahraničných aktivistov.



Na bezprostredné okolie súdu v meste Kanton v piatok ráno dozerali bezpečnostné zložky a polícia vypočúvala okoloidúcich.



Chuang Süe-čchin počas svojej kariéry pokrývala témy obvinení v rámci kampane #MeToo a taktiež aj protivládne protesty v Hong Kongu. Koncom roka 2019 ju preto zadržala polícia na tri mesiace.