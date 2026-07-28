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Čínsku vnútrozemskú provinciu Čching-chaj zasiahli silné zemetrasenia

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Ilustračné foto Foto: TASR

Zemetrasenie s magnitúdou 5,7 zasiahlo okres Sing-chaj v severozápadnej čínskej provincii Čching-chaj.

Autor TASR
Peking 28. júla (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 5,7 zasiahlo v utorok o 11:16 h miestneho času (05:16 h SELČ) okres Sing-chaj v severozápadnej čínskej provincii Čching-chaj, informovalo Čínske centrum pre zemetrasenia (CENC), píše TASR.

O 18 minút neskôr registrovali v rovnakej oblasti ďalšie otrasy s magnitúdou 5,8.

Obe zemetrasenia mali epicentrum v hĺbke 10 kilometrov a približne 244 kilometrov od Si-ningu, hlavného mesta provincie Čching-chaj. Správy o prípadných obetiach a materiálnych škodách zatiaľ nie sú k dispozícii.

Čching-chaj je vnútrozemská provincia na severozápade Číny. Rozlohou je najväčšia a zároveň je jednou z najmenej obývaných častí krajiny.

Čína patrí medzi krajiny s najčastejším výskytom silných zemetrasení na svete. Najviac zasiahnuté sú západné a juhozápadné oblasti, ktoré ležia v seizmicky aktívnych zónach súvisiacich s pohybom Indickej a Eurázijskej tektonickej dosky.
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