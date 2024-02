Čínsky diplomat bude v Moskve aj Kyjeve rokovať o vojne na Ukrajine

Peking 28. februára (TASR) - Osobitný predstaviteľ čínskeho ministerstva zahraničných vecí pre eurázijské záležitosti Li Chuej navštívi tento týždeň Rusko, Ukrajinu i niektoré krajiny EÚ, kde bude rokovať o ukončení dva roky trvajúcej vojny medzi Moskvou a Kyjevom. Oznámilo to v stredu rezort diplomacie v Pekingu.



Cesta tohto vysokopostaveného čínskeho diplomata bude predstavovať "druhé kolo kyvadlovej diplomacie zameranej na hľadanie politického riešenia ukrajinskej krízy", uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení s tým, že Li Chuej zavíta aj do Francúzska, Nemecka a Poľska.



Li absolvoval takéto rokovania v Moskve, Kyjeve i viacerých európskych metropolách aj vlani.



Kým sa Čína v otázke vojny Ruska na Ukrajine predstavuje ako neutrálna strana, čelí kritike Západu za to, že odmieta odsúdiť Moskvu za inváziu.



Vlani Peking zverejnil vlastnú iniciatívu na "politické urovnanie" konfliktu na Ukrajine. Podľa západných krajín by však čínsky plán umožnil Rusku udržať si väčšinu území, ktoré na Ukrajine obsadilo.



Čína v stredu uviedla, že "v tomto momente je najnaliehavejšou vecou nastoliť mier".