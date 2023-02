Čínsky diplomat navštívi Rusko pred výročím invázie na Ukrajinu

Peking 13. februára (TASR) — Vrcholný čínsky diplomat Wang I navštívi v rámci deväťdňovej cesty po viacerých európskych krajinách, ktorú odštartuje v utorok, aj Rusko. V pondelok to oznámil hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin s tým, že Wang I pricestuje aj do Francúzska, Talianska, Maďarska a Nemecka, kde sa zúčastní na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. TASR informuje na základe správ stanice CNN a agentúry DPA.



Wang I, bývalý šéf čínskej diplomacie, v súčasnosti zastáva funkciu predsedu výboru pre zahraničnú politiku Komunistickej strany Číny. Jeho návšteva Ruskej federácie bude zameraná na "rozsiahlu výmenu názorov o ďalšom vývoji čínsko-ruských vzťahov, ako aj na medzinárodné a regionálne problémy spoločného záujmu", uviedol hovorca ministerstva.



V poradí 59. ročník Mníchovskej bezpečnostnej konferencie sa uskutoční od 17. do 19. februára. Vysokopostavený predstaviteľ čínskej vlády sa na nej zúčastní po prvý raz od začiatku pandémie COVID-19. Wang I prednesie na konferencii prejav, v ktorom vysvetlí postoje Pekingu k pálčivým medzinárodným otázkam.



DPA pripomína, že Čína v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu podporuje šéfa Kremľa Vladimira Putina a Spojené štáty a NATO označuje za hlavných vinníkov vojny. Peking zároveň zdôrazňuje, že sa usiluje zohrávať "konštruktívnu rolu" pri mierovom urovnaní konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom.