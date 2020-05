Čínsky generál: Snahu Taiwanu o nezávislosť môžeme potlačiť vojensky

Peking 29. mája (TASR)- Jeden z popredných predstaviteľov čínskej armády, generál Li Cuo-čcheng, vyhlásil, že Čína v prípade potreby môže potlačiť snahu Taiwanu o získanie úplnej nezávislosti aj vojenskou silou. V piatok o tom informovala agentúra Reuters.



"Ak možnosti mierového zjednotenia s Taiwanom zaniknú, (čínska) ľudová armáda spoločne s celým národom vrátane obyvateľov Taiwanu podniknú všetky potrebné kroky k tomu, aby rázne potlačili akékoľvek sprisahania či aktivity separatistov," povedal Li Cuo-čcheng vo Veľkej sále ľudu v Pekingu.



Vyhlásil to pri príležitosti 15. výročia prijatia zákona, ktorý povoľuje eventuálne použitie sily v prípade vyhlásenia taiwanskej nezávislosti alebo krokov k nej smerujúcich.



Li je jedným z mála vysokých vojenských predstaviteľov Číny s bojovými skúsenosťami. Zúčastnil sa aj na nevydarenej invázii Číny do Vietnamu v roku 1979.



Zvrchovanosť Taiwanu je pravdepodobne najcitlivejšou územnou otázkou Číny. Peking tvrdí, že tento ostrov je jednou z čínskych provincií a neoddeliteľnou súčasťou "jednej Číny".



Taiwan však podľa agentúry Reuters nemá záujem o to, aby ho riadila autokratická Čína. Odmieta preto ponuku Číny na vytvorenie modelu "jednej krajiny, s dvoma systémami", ktorý by garantoval Taiwanu, podobne ako v súčasnosti Hongkongu, vysoký stupeň autonómie.



Čína podozrieva taiwanskú prezidentku Cchaj Jing-wen, že je naklonená možnosti oficiálneho vyhlásenia nezávislosti Taiwanu. Cchaj však tvrdí, že Taiwan, s oficiálnym názvom "Čínska republika", už v skutočnosti nezávislým štátom je.