Čínsky líder vyzval nového juhokórejského prezidenta na spoluprácu

Peking 10. júna (TASR) - Čínsky líder Si Ťin-pching v utorok počas telefonátu vyzval nového juhokórejského prezidenta I Če-mjonga, aby spolupracoval s Pekingom na podpore voľného obchodu a obrane multilateralizmu, informovala agentúra Sin-chua.



Čínsky prezident zdôraznil, že Peking a Soul by mali "vnášať viac istoty do regionálnej a medzinárodnej situácie" a posunúť strategické partnerstvo na vyššiu úroveň. „Zdravé, stabilné a neustále sa prehlbujúce vzťahy medzi Čínou a Južnou Kóreou sú v súlade s trendom doby,“ vyhlásil Si.



Apeloval tiež na úzku bilaterálnu spoluprácu a mnohostrannú koordináciu s cieľom spoločne podporovať multilateralizmus a voľný obchod, zabezpečiť stabilitu a fungovanie celosvetových a regionálnych priemyselných a dodávateľských reťazcov.



Pre juhokórejského prezidenta išlo po minulotýždňovom víťazstve v predčasných voľbách o prvý oficiálny rozhovor s čínskym prezidentom a tretím so zahraničným lídrom po rozhovoroch s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a japonským premiérom Šigeruom Išibom.



Vzťahy medzi Pekingom a Soulom sa zhoršili počas vlády bývalého prezidenta Jun Sok-jola, ktorý sa výrazne priklonil k USA a snažil sa zlepšiť vzťahy s Japonskom, pripomína agentúra AFP. Obchodne orientované ekonomiky oboch krajín sa však dostali pod tlak colnej politiky Donalda Trumpa.



I Če-mjong počas kampane pred voľbami naznačil snahu zlepšiť vzťahy s Čínou a vyvolal polemiku aj vyhlásením, že prípadný konflikt medzi Čínou a Taiwanom by sa Južnej Kórey netýkal.