Čínsky minister: Konflikt s USA by bol neznesiteľnou katastrofou

Singapur 4. júna (TASR) - Čínsky minister obrany Li Šang-fu v nedeľu na vrcholnom bezpečnostnom summite Ázie povedal, že konflikt so Spojenými štátmi by bol "neznesiteľnou katastrofou", ale že jeho krajina sa usiluje viesť dialóg o konfrontácii. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Li na bezpečnostnom summite Dialóg Šangri-La v Singapure povedal, že svet je dosť veľký pre Čínu a USA, aby spolu mohli rásť. Niekoľko dní predtým však odmietol osobné stretnutie s americkým ministrom obrany.



"Čína a USA majú rozdielne (politické) systémy a líšia sa aj v mnohých iných ohľadoch," povedal v prvom medzinárodnom prejave po nástupu do funkcie v marci. "To by však nemalo brániť obom stranám v hľadaní spoločného základu a spoločných záujmov s cieľom posilniť bilaterálne väzby a prehĺbiť spoluprácu. Je nepopierateľné, že vážny konflikt alebo konfrontácia medzi Čínou a USA bude pre svet neznesiteľnou katastrofou," dodal.



Vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom zaťažuje viacero tém - od podpory demokraticky spravovaného Taiwanu, územných sporov v Juhočínskom mori až po rozhodnutie prezidenta Joea Bidena obmedziť vývoz polovodičových čipov.



Približne v čase Liho prejavu americké námorníctvo uviedlo, že čínsky torpédoborec v sobotu "nebezpečne" manévroval v blízkosti lode USA v Taiwanskom prielive. Čínska armáda kritizovala Spojené štáty a Kanadu za "zámerné provokovanie", pretože ich vojnové lode sa spoločne plavili cez citlivú úžinu.



Kanadská ministerka obrany Anita Anandová uviedla, že Kanada sa bude plaviť všade, kde to medzinárodné právo dovoľuje, vrátane Taiwanského prielivu.



Li v generálskej uniforme predniesol svoj prejav v deň 34. výročia zásahu armády na Námestí nebeského pokoja v roku 1989.