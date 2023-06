Čínsky minister obrany varoval USA pred zasahovaním do sporu o Taiwan

Singapur 4. júna (TASR) - Čínsky minister obrany Li Šang-fu v nedeľu varoval USA pred zasahovaním do sporu o Taiwan. "Ak sa niekto odváži oddeliť Taiwan od Číny, čínska armáda nebude váhať ani sekundu," povedal Li v prejave na každoročnej medzinárodnej bezpečnostnej konferencii známej pod názvom Dialóg Šangri-La.



"Nebudeme sa báť žiadnych protivníkov a rozhodne budeme chrániť národnú suverenitu a celistvosť územia bez ohľadu na to, čo nás to bude stáť," zdôraznil Li. Taiwan je nezávislý od roku 1949, ale Čína považuje ostrov za svoje územie.



Li kritizoval americký predaj zbraní a vojenský výcvik Taiwanu, ako aj zlepšovanie vzťahov medzi Washingtonom a Tchaj-pejom. "Taiwan je vnútornou záležitosťou Číny," povedal minister pri svojom prvom vystúpení na bezpečnostnej konferencii. "Taiwan je čínsky Taiwan a o tom, ako vyriešiť taiwanskú otázku, musia rozhodnúť Číňania," pokračoval minister.



"Znovuzjednotenie Číny je dominantný historický trend a nezastaviteľný kurz. Budeme sa snažiť o perspektívu mierového znovuzjednotenia s maximálnou úprimnosťou a najväčším úsilím. Nedávame však žiadny sľub, že sa vzdáme použitia sily. Ak sa niekto odváži oddeliť Taiwan od Číny, čínska armáda nebude váhať ani sekundu," zdôraznil Li.



Li označil vzťahy Pekingu s Washingtonom na "rekordne nízkej" úrovni od ich nadviazania v roku 1979.



Pokiaľ ide o nedostatočnú komunikáciu, na ktorú sa USA čoraz častejšie sťažujú, generál odpovedal, že Čína je zásadne otvorená rozhovorom medzi oboma veľmocami, ale iba ak budú "založené na vzájomnom rešpekte". Li odmietol žiadosť USA o stretnutie s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom na okraj konferencie.