Čínsky minister obrany žiadal počas rokovaní s USA väčšiu dôveru

Peking 17. apríla (TASR) – Čínsky minister obrany počas videorozhovoru so svojím americkým náprotivkom žiadal väčšiu dôveru medzi Pekingom a Washingtonom, uviedli v stredu čínski predstavitelia. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Čína a Spojené štáty by mali… považovať mier za to najcennejšie a stabilitu za to najdôležitejšie," povedal čínsky minister obrany Tung Ťün svojmu americkému rezortnému kolegovi LLoydovi Austinovi.



"Vojenská sféra je kľúčom… k stabilizácii vývoja vzťahov a prevencii výskytu vážnych kríz," vyhlásil Tung a dodal, že americký prezident Joe Biden a čínsky líder Si Ťin-pching "berú presadzovanie stabilizácie a zlepšovanie bilaterálnych vzťahov veľmi vážne".



Zároveň však Spojené štáty varoval v súvislosti s Taiwanom. Čína tento ostrov považuje za súčasť svojho územia a neuznáva jeho samostatnosť.



Tung Ťün zdôraznil, že otázka Taiwanu je absolútnym stredobodom čínskych záujmov. Čína sa podľa ministrových slov nebude nečinne prizerať separatistickým snahám Taiwanu ani ich tichému schvaľovaniu okolím.



Čínsky minister tiež naliehal na Spojené štáty, aby uznali nárok Číny na Juhočínske more. Čína si nárokuje takmer celé jeho územie a ignoruje požiadavky ostatných krajín, čo v uplynulých mesiacoch spôsobilo nárast napätia v oblasti.