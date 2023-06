Li Šang-fu varoval pred alianciami v ázijsko-tichomorskom regióne

Singapur 4. júna (TASR) - Čínsky minister obrany Li Šang-fu v nedeľu varoval pred vytváraním vojenských aliancií typu NATO v ázijsko-tichomorskom regióne s tým, že by túto oblasť vrhli do "víru" konfliktov. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Pokusy presadiť v ázijsko-tichomorskom regióne aliancie typu NATO v podstate predstavujú únos regionálnych krajín a zveličujú konflikty a konfrontácie, ktoré len uvrhnú ázijsko-pacifický región do víru sporov a konfliktov," čínsky minister uviedol na každoročnej medzinárodnej bezpečnostnej konferencii známej pod názvom Dialóg Šangri-La.



"Dnešná ázijsko-tichomorská oblasť potrebuje otvorenú a inkluzívnu spoluprácu, nie združovanie sa do malých skupín. Nesmieme zabúdať na vážne katastrofy, ktoré priniesli národom všetkých krajín dve svetové vojny, a nesmieme dovoliť, aby sa takáto tragická história opakovala," uviedol čínsky minister obrany.



Li Šang-fu výslovne nemenoval žiadnu krajinu, ale zdalo sa, že má na mysli Spojené štáty americké, ktoré podporujú aliancie a partnerstvá v regióne. USA sú členom aliancie AUKUS, ktorá ich zoskupuje s Austráliou a Veľkou Britániou. Washington je tiež členom skupiny QUAD, ktorá zahŕňa Austráliu, Indiu a Japonsko.