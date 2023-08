Čínsky minister vyzýva obyvateľov na boj proti zahraničnej špionáži

Peking 1. augusta (TASR) - Čínski občania by sa mali zapojiť do boja proti špionážnej činnosti, napríklad nahlasovaním podozrivých aktivít, za ktoré by boli následne odmeňovaní. V utorok to vyhlásil čínsky minister pre štátnu bezpečnosť Čchen I-sin, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Čchen I-sin v príspevku v aplikácii WeChat napísal, že je potrebné vytvoriť systém, ktorý by umožnil hromadné zapájanie sa občanov do kontrašpionážnej činnosti. Dodal, že Čína potrebuje, aby "obyvatelia vytvorili v tomto boji obrannú líniu".



Agentúra Reuters pripomína, že v júli vstúpil v Číne do platnosti nový zákon zameraný na boj proti zahraničnej špionáži, ktorý zakazuje poskytovanie informácií súvisiacich s národnou bezpečnosťou a záujmami Číny. O aké informácie konkrétne ide, však v zákone nie je presne vymedzené.



To znepokojilo Spojené štáty, podľa ktorých by Peking mohol na základe tejto legislatívy trestne stíhať napríklad aj zahraničné firmy, ktoré v Číne vykonávajú bežné obchodné aktivity.



"Najdôležitejšie je ochrániť vedúcu úlohu a vládnu pozíciu Komunistickej strany Číny, ako aj náš socialistický systém s čínskymi charakteristikami," uviedol v rámci svojej utorkovej výzvy minister Čchen I-sin.



Reuters upozorňuje, že Peking v uplynulých rokoch zadržal a uväznil viacero čínskych i zahraničných občanov pre údajnú špionáž. Krajiny Západu, najmä USA, naopak v uplynulých mesiacoch obviňujú Čínu z kybernetických útokov a špionážnej činnosti, čo Peking odmieta.