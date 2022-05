Čínsky minister zahraničných vecí navštívi Šalamúnove ostrovy

Honiara 24. mája (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I navštívi tento týždeň hlavné mesto Šalamúnových ostrovov Honiara. V pondelok to oznámila vláda tohto tichomorského súostrovia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Minulý mesiac popísali Peking a Honiara rozsiahly bezpečnostný pakt, ktorý spôsobil obavy Spojených štátov, Austrálie i Nového Zélandu z rastúceho vplyvu Číny v regióne. Washington a jeho spojenci upozorňujú, že táto dohoda umožní Pekingu postaviť na Šalamúnových ostrovoch vojenskú základňu.



Premiér Šalamúnových ostrovov Manasseh Sogavare uviedol, že jednodňová návšteva šéfa čínskeho rezortu diplomacie bude míľnikom pre vzťahy ich krajín. Sogavare sa podľa svojcich slov teší na produktívnu spoluprácu s Pekingom, ktorý je pre jeho krajinu "dôležitým rozvojovým partnerom vo veľmi kritickom období jej dejín".



Wang má v Honiare podpísať so Šalamúnovými ostrovmi niekoľko dohôd. Vláda Šalamúnových ostrovov presný termín návštevy čínskeho ministra zahraničných vecí nešpecifikovala.



Šalamúnove ostrovy oznámili Wangov príchod tesne pred začiatkom stretnutia zoskupenia známeho pod názvom Štvorstranný bezpečnostný dialóg (anglická skratka QUAD), ktorého členmi sú USA, Austrália, India a Japonsko, približuje AFP. Tieto štáty spájajú obavy z rastúceho vojenského a ekonomického vplyvu Číny.



Canberra už viackrát vyslovila obavy, že na základe paktu medzi Pekingom a Honiarou by sa mohla čínska armáda nachádzať menej než 2000 kilometrov od austrálskeho územia.