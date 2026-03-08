Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Čínsky minister zahraničných vecí odsúdil vojnu na Blízkom východe

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Peking už skôr ostro kritizoval vojenské akcie USA a Izraela v Iráne.

Autor TASR
Peking 8. marca (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v nedeľu odsúdil vojnu na Blízkom východe a zároveň vyzval Spojené štáty, aby urovnali svoje nezhody s Pekingom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Šéf čínskej diplomacie na tlačovej konferencii v čínskom hlavnom meste povedal, že vojna, ktorú vyvolali útoky USA a Izraela na Irán, „sa nikdy nemala stať“. „Silná päsť neznamená silný dôvod. Svet sa nemôže vrátiť k zákonu džungle,“ povedal novinárom počas každoročného politického stretnutia v Číne, známeho ako „Dve zasadnutia“, ktoré začalo tento týždeň.

Paralelné zasadnutia čínskeho parlamentu a politického poradného orgánu sú pozorne sledované, keďže sa z nich získavajú signály o geopolitickej stratégii čínskych vodcov, pretože napätie so Spojenými štátmi a regionálnymi rivalmi pretrváva, a vojny na Blízkom východe a na Ukrajine pokračujú.

„Tento rok je skutočne významným rokom pre čínsko-americké vzťahy,“ povedal Wang I.

Vzťahy medzi Čínou a Spojenými štátmi sú napäté odvtedy, čo sa americký prezident Donald Trump vlani vrátil do Bieleho domu, čo vyústilo do obchodnej vojny, v rámci ktorej si obe krajiny navzájom uvalili odvetné clá na svoje výrobky.

Peking už skôr ostro kritizoval vojenské akcie USA a Izraela v Iráne, s ktorým má diplomatické a obchodné väzby, a odsúdil najmä zabitie iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.

Wang I v nedeľu novinárom povedal, že Čína a Spojené štáty musia „robiť starostlivé prípravy, vytvárať vhodné prostredie, riešiť existujúce rozdiely a eliminovať zbytočné zasahovanie“.

Šéf čínskej diplomacie tiež zopakoval, že vzťahy Číny s Moskvou, ktoré západné krajiny kritizujú za to, že podporujú vojnu na Ukrajine, zostávajú „pevné a neotrasiteľné“.
