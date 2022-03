Čínsky minister zahraničných vecí pricestoval na návštevu Afganistanu

Kábul 24. marca (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I dorazil vo štvrtok do afganskej metropoly Kábul. Ide o prvú návštevu čínskeho predstaviteľa na vysokej úrovni, odkedy v Afganistane prebralo moc hnutie Taliban. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a AFP.



"Čínsky minister zahraničných vecí dorazil do Kábulu na rokovanie s lídrami Islamského emirátu," napísal na sociálnej sieti Twitter Ahmad Yasir, popredný predstaviteľ vlády hnutia Taliban.



Agentúra Reuters s odolávaním sa na afganské ministerstvo zahraničných vecí uvádza, že Wang I sa plánuje stretnúť i so svojím afganským náprotivkom.



Wang I pricestoval do Kábulu z pakistanského Islamabadu, kde sa zúčastnil na stretnutí Organizácie islamskej spolupráce (OIC).



Čína zdieľa s Afganistanom 76 kilometrov dlhú hranicu, pričom Peking sa dlhodobo obáva toho, že by sa Afganistan mohol stať útočiskom pre moslimskú menšinu Ujgurov. Peking sa tak snažil o zachovanie vzťahov s Talibanom ešte predtým, ako sa 15. augusta chopil moci v Afganistane.