Čínsky parlament prerokuje sprísnenie bezpečnosti v Hongkongu

Peking 21. mája (TASR) - Čínsky parlament v piatok - v prvý deň svojho výročného zasadnutia - prerokuje návrh na sprísnenie bezpečnostných opatrení v poloautonómnom Hongkongu. Informovala o tom agentúra AFP.



Takzvaný zákon o národnej bezpečnosti má posilniť "donucovacie mechanizmy" na území osobitnej administratívnej oblasti Hongkong. Návrh podľa agentúry AFP zrejme vyvolá v Hongkongu prejavy nespokojnosti.



Túto bývalú britskú kolóniu vlani zasiahla vlna masových prodemokratických protestov, ktoré občas prerástli aj do násilností.



Podľa hongkonského denníka South China Morning Post by mal zamýšľaný zákon o národnej bezpečnosti Hongkongu výslovne zakázať aktivity smerujúce k odtrhnutiu Hongkongu od Číny, podvratnú činnosť zameranú voči centrálnej vláde, a tiež zasahovanie zahraničných aktérov do miestneho diania a terorizmus.



Peking v piatok predloží návrh rezolúcie, ktorá čínskemu parlamentu umožní vypracovať príslušný návrh legislatívy.



Podľa South Chána Morning Post tento krok predstavuje výraznú zmenu v prístupe Pekingu. Čínska vláda doposiaľ počítala s tým, že dlhoočakávaný zákon o ochrane národnej bezpečnosti uzákoní samotný Hongkong prostredníctvom svojho vlastného zákonodarného zboru.



V júni 2019 sa v Hongkongu začala vlna protestov, keď prodemokratickí demonštranti žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestných činov vydávať do pevninskej Číny. Neskôr boli protesty zamerané najmä voči zasahovaniu Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na zásade "jedna krajina, dva systémy".



Demonštrácie trvali viac ako sedem mesiacov, pričom z najskôr pokojných prešli neskôr do výrazne násilnejších.