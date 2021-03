Čínsky parlament schválil vetovanie hongkonských kandidátov

Peking 11. marca (TASR) - Čínsky parlament vo štvrtok schválil zmeny volebného systému v Hongkongu vrátane plánov na udelenie práv veta Pekingu voči volebným kandidátom. Po obrovských prodemokratických demonštráciách v Hongkongu tak miestni lídri smerujú k "vlasteneckej" vláde, poznamenala agentúra AFP.



Za návrh zmien, ktorý podľa kritikov bude jedným z posledných klincov do rakvy hongkonského demokratického hnutia, hlasovalo 2895 členov Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov, len jeden sa hlasovania zdržal.



Šéfka hongkonskej exekutívy Carrie Lamová v pondelok vyhlásila, že vedenie mesta "plne víta" reformu volebného systému, ktorý navrhol Peking a ktorý zvýši kontrolu čínskej ústrednej vlády nad miestnou politikou.



Čínski predstavitelia uviedli, že návrh zákona predložený čínskemu parlamentu bude znamenať, že prevažne propekinský osobitný volebný výbor, ktorý rozhoduje o lídrovi exekutívy Hongkongu, bude vymenúvať aj veľkú časť regionálneho parlamentu. Má to zaistiť, že mesto budú viesť "vlastenci".



Tento návrh už uplynulý týždeň kritizovali Spojené štáty i Európska únia.



V súčasnosti o polovici hongkonskej legislatívnej rady rozhodujú priamo voliči.



Peking sa v poloautonómnom Hongkongu snaží potlačiť disent po rozsiahlych protestoch z roku 2019. Zákon o národnej bezpečnosti, ktorý Čína v meste zaviedla vlani v júni, kriminalizuje aktivity považované za protištátnu činnosť, separatizmus, terorizmus či spriahnutie sa so zahraničnými silami. Obvineným hrozia tresty do výšky doživotia.