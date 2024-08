Čínsky predstaviteľ varoval USA pred vojenskou dohodou s Taiwanom

Peking 29. augusta (TASR) - Vysokopostavený predstaviteľ čínskej armády Čang Jou-sia vo štvrtok upozornil USA, že Washington musí zastaviť "vojenskú tajnú dohodu" s ostrovom Taiwan. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Čang Jou-sia to uviedol počas rozhovorov s poradcom prezidenta USA Joea Bidena pre národnú bezpečnosť Jakeom Sullivanom



"Čína požaduje, aby USA zastavili vojenskú tajnú dohodu s Taiwanom, prestali vyzbrojovať Taiwan a prestali šíriť nepravdivé naratívy súvisiace s Taiwanom," povedal Čang Sullivanovi v pekinskom sídle Ústrednej vojenskej komisie.



Štatút samosprávneho ostrova označila za "prvú červenú čiaru, ktorú nemožno prekročiť vo vzťahoch medzi Čínou a USA".



Sullivan pricestoval v utorok do Pekingu ako prvý poradca USA pre národnú bezpečnosť od roku 2016. Okrem ministra zahraničných vecí ČĽR Wang Im rokoval aj s ďalšími vysokými predstaviteľmi. Návšteva sa uskutočnila v čase, keď sa Čína dostala do sporov s americkými spojencami Japonskom a Filipínami.



Oficiálny názov Taiwanu je Čínska republika a rovnako ako Čínska ľudová republika na pevnine sa oba štátne útvary považujú za jediného reprezentanta Číny. Rozišli sa počas občianskej vojny, v ktorej v roku 1949 na pevnine zvíťazili komunisti. Porazený Kuomintang sa uchýlil na Taiwan, ktorý ostal jediným reprezentantom Číny v OSN vrátane kresla stáleho člena v Bezpečnostnej rade OSN. Až v roku 1971 Valné zhromaždenie OSN odhlasovalo rezolúciu č. 2758, podľa ktorej je Peking jediným zástupcom Číny v OSN.



Väčšina krajín preto svoje oficiálne diplomatické zastúpenie presunula do ČĽR a prerušila ich s Taiwanom. Peking ostrov považuje za 23. čínsku provinciu a súčasť svojho územia. Jeho zjednotenie chce v prípade potreby dosiahnuť aj vojensky.