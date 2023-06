Čínsky premiér navštívi na budúci týždeň Nemecko a Francúzsko

Peking 15. júna (TASR) - Čínsky premiér Li Čchiang navštívi Nemecko a Francúzsko od nedele 18. júna do piatka 23. júna. Vo štvrtok o tom informovalo ministerstvo zahraničných vecí v Pekingu, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Hovorca čínskej diplomacie Wang Wen-pin v oznámení uviedol, že Li sa "zúčastní na siedmom kole čínsko-nemeckých vládnych konzultácií a navštívi aj Francúzsko".



Na pozvanie nemeckého kancelára Olafa Scholza a francúzskej vlády sa vo Francúzsku "zúčastní aj na summite Nového globálneho finančného paktu," dodal hovorca.



Summit, ktorého hostiteľom je francúzsky prezident Emmanuel Macron, má nasmerovať súkromné a verejné financie tam, kde ich ľudia a planéta najviac potrebujú. Ide napríklad o boj proti zmene klímy a chudobe či ochranu biodiverzity, oznámil Elyzejský palác.



Od vymenovania za premiéra v marci to bude prvá Liho zahraničná cesta. Bývalý šéf komunistickej strany v Šanghaji je vnímaný ako jeden z najbližších spojencov prezidenta Si Ťin-pchinga.



Jeho cesta do Nemecka sa uskutoční len niekoľko dní po zverejnení vládneho dokumentu, v ktorom koalícia kancelára Scholza ostro skritizovala Čínu za to, že regionálnu stabilitu a medzinárodnú bezpečnosť vystavuje "čoraz väčšiemu tlaku", a za nerešpektovanie ľudských práv.



Scholz na otázku, aký odkaz vysiela vládny dokument Pekingu, odpovedal: "Ide o to, že Čína bude ďalej ekonomicky rásť a že začleňovanie Číny do svetových obchodných a svetových ekonomických vzťahov by nemalo utrpieť. Ale zároveň musíme brať do úvahy bezpečnostné záležitosti, ktoré z toho pre nás vyplývajú."



Kancelár dodal, že Nemecko sa "nechce odpájať, my chceme odstrániť riziká".