Čínsky premiér Li Čchiang začal cestu po Novom Zélande a Austrálii

Wellington 13. júna (TASR) - Čínsky premiér Li Čchiang vo štvrtok začal cestu po Novom Zélande a Austrálii. Ide o ojedinelú návštevu, ktorá prichádza v čase, keď obaja hostitelia zápasia s narastajúcim vplyvom Pekingu v Tichomorí, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Po prezidentovi Si Ťin-pchingovi je Li v čínskej politickej hierarchii druhým najvyššie postaveným predstaviteľom, ktorý od roku 2017 pricestoval na oficiálnu pracovnú návštevu do oboch krajín.



Počas šiestich dní Li navštívi päť rôznych miest, stretne sa s dvoma premiérmi, bude rokovať s mnohými podnikateľskými lídrami a zapojí sa do čínskej "pandej diplomacie".



Krátko po pristátí v novozélandskom hlavnom meste Wellington vydal Li vyhlásenie, v ktorom vyzdvihol "plodné výsledky" vyplývajúce z obchodovania Nového Zélandu s Čínou.



Li povedal, že jeho cieľom je obnoviť "tradičné priateľstvo" Číny s Novým Zélandom, pričom naznačil možnosti posilnenia obchodu, cestovného ruchu a investícií.



Vzťahy Číny s oboma hostiteľmi sa za sedem rokov, ktoré uplynuli od cesty jeho predchodcu, výrazne zmenili.



Nový Zéland, ktorý je dlhodobo považovaný za jedného z najbližších partnerov Číny v regióne, čoraz odvážnejšie kritizuje úlohu Pekingu v južnom Tichomorí. Austrália sa medzitým zblížila so Spojenými štátmi v reakcii na rastúcu vojenskú silu Číny.



Čína je však stále zďaleka najväčším vývozným trhom Austrálie aj Nového Zélandu.



Geopolitický analytik Geoffrey Miller z Victoria University vo Wellingtone pre AFP povedal, že Liho návšteva nesie nie veľmi jemný odkaz v znení: "Nevystavujte to všetko riziku."



Nový Zéland totiž zvažuje, či bude zohrávať obmedzenú úlohu v bezpečnostnom pakte AUKUS medzi Washingtonom, Londýnom a Canberrou, ktorý je kľúčový v boji proti vojenskej expanzii Číny.



Nový Zéland bol jednou z prvých rozvinutých krajín, ktoré uzavreli dohodu o voľnom obchode s Pekingom, a dnes takmer celá tretina jeho vývozu tovaru smeruje do Číny - ide najmä o prémiové mäso, mliečne výrobky a víno.



Li v sobotu ráno odletí z novozélandského obchodného centra Auckland do juhoaustrálskeho mesta Adelaide.