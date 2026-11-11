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Čínsky premiér pricestuje na summit ASEAN do Manily
Zastúpenie budú mať aj Japonsko a Južná Kórea.
Autor TASR
Peking 11. novembra (TASR) - Čínsky premiér Li Čchiang sa tento týždeň zúčastní na summite Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) vo filipínskej Manile. V stredu to oznámilo čínske ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Čína a Filipíny vedú dlhoročný spor o územné nároky v Juhočínskom mori a ich vzájomné vzťahy sa pred summitom vyostrili. Peking v októbri obvinil hostiteľskú krajinu, že mu kládla prekážky pre účasť na stretnutí ASEAN. Filipínsky minister obrany to poprel. Šéf čínskej diplomacie Wang I zároveň vyzval Manilu, aby usmernila politikov, ktorí opakovane „očierňujú“ Peking a prekračujú jeho „červené čiary“.
Prostredníctvom summitu chce Čína podľa hovorcu ministerstva zahraničia Kuo Ťia-kchuna posilniť vzájomnú dôveru s členskými štátmi ASEAN a prehĺbiť spoluprácu okrem iného v oblasti umelej inteligencie, digitálnej ekonomiky a energetickej bezpečnosti.
Summit sa spolu so sprievodnými podujatiami uskutoční od 15. do 18. novembra a do Manily pricestujú aj americký prezident Donald Trump, brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva a kanadský premiér Mark Carney. Zastúpenie budú mať aj Japonsko a Južná Kórea.
Čína a Filipíny vedú dlhoročný spor o územné nároky v Juhočínskom mori a ich vzájomné vzťahy sa pred summitom vyostrili. Peking v októbri obvinil hostiteľskú krajinu, že mu kládla prekážky pre účasť na stretnutí ASEAN. Filipínsky minister obrany to poprel. Šéf čínskej diplomacie Wang I zároveň vyzval Manilu, aby usmernila politikov, ktorí opakovane „očierňujú“ Peking a prekračujú jeho „červené čiary“.
Prostredníctvom summitu chce Čína podľa hovorcu ministerstva zahraničia Kuo Ťia-kchuna posilniť vzájomnú dôveru s členskými štátmi ASEAN a prehĺbiť spoluprácu okrem iného v oblasti umelej inteligencie, digitálnej ekonomiky a energetickej bezpečnosti.
Summit sa spolu so sprievodnými podujatiami uskutoční od 15. do 18. novembra a do Manily pricestujú aj americký prezident Donald Trump, brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva a kanadský premiér Mark Carney. Zastúpenie budú mať aj Japonsko a Južná Kórea.