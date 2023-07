Čínsky prezident bol na inšpekcii jednotiek blízko Taiwanu

Peking 6. júla (TASR) - Čínska armáda musí mať odvahu bojovať, uviedol vo štvrtok tamojší prezident Si Ťin-pching počas inšpekcie jednotiek operujúcich neďaleko Taiwanu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na čínske médiá.



"V súčasnosti svet vstúpil do novej éry turbulencií a zmien a bezpečnostná situácia našej krajiny sa stala nestabilnejšou a neistejšou," citovala slová čínskeho prezidenta štátna televízia CCTV. Čínska armáda sa podľa jeho slov musí zamerať na prípravu na skutočný boj a zvýšiť tak schopnosť víťaziť.



Zástupcom východného velenia čínskej armády odkázal, že by mali mať "odvahu bojovať, byť dobrí v boji a rozhodne brániť národnú suverenitu a bezpečnosť".



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia napriek tomu, že tento ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Komunistická vláda v Pekingu prisľúbila, že jedného dňa získa nad Taiwanom úplnú administratívnu moc, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčila ani použitie sily.



Nezávislosť Taiwanu uznáva iba niekoľko, prevažne malých štátov. USA, tak ako väčšina krajín, nemajú oficiálne diplomatické vzťahy s Tchaj-pejom. Poskytujú mu však ekonomickú a politickú podporu a zbrane, čo vyvoláva napätie v Taiwanskom prielive. To sa vystupňovalo vlani v auguste, keď vtedajšia predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová navštívila Taiwan, na čo Peking odštartoval sériu vojenských cvičení v okolí ostrova.



Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen sa začiatkom apríla v americkom štáte Kalifornia stretla s Pelosiovej nástupcom Kevinom McCarthym. Čína túto schôdzku odsúdila a spustila trojdňové vojenské cvičenia v Taiwanskom prielive.



Si Ťin-pching vykonal inšpekciu východného velenia čínskej armády v čase, keď je na návšteve v Pekingu americká ministerka financií Janet Yellenová.



Minulý mesiac navštívil Peking i americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Ten vtedy vyjadril znepokojenie nad "provokatívnymi" krokmi Číny voči Taiwanu. Vrcholný čínsky diplomat Wang I v reakcii na toto vyjadrenie povedal, že Čína "nemá v otázke Taiwanu žiaden priestor na kompromisy či ústupky".