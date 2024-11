Čínsky prezident na summite APEC varoval pred unilateralizmom

Lima 15. novembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v piatok na summite krajín Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Peru varoval, že svet vstupuje do éry rastúceho unilateralizmu a protekcionizmu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Si počas svojho prejavu tiež upozornil, že svetová ekonomika je čoraz roztrieštenejšia, uviedla čínska agentúra Sin-chua. Svet podľa neho "vstúpil do nového obdobia turbulencií a transformácie". V tejto súvislosti vyzval na udržanie stabilných globálnych priemyselných a dodávateľských reťazcov.



Novozvolený prezident Spojených štátov Donald Trump podľa AFP chystá viacero zmien v obchodnej politike vrátane 60-percentných dovozných ciel na tovar z Číny, s ktorou viedol obchodnú vojnu počas svojho posledného funkčného obdobia, píše AFP. Trump naznačil konfrontačný prístup voči Číne aj pred svojím druhým funkčným obdobím.



Najvyšší čínsky predstaviteľ na summite prisľúbil, že bude pokračovať v politike "hospodárskej liberalizácie, ktorá Číne ešte viac otvorí dvere do sveta".



Si sa má v sobotu na summite APEC-u stretnúť aj s americkým prezidentom Joeom Bidenom.



APEC vznikol ešte v roku 1989 s cieľom liberalizácie regionálneho obchodu a združuje 21 ekonomík, ktoré spoločne predstavujú približne 60 percent svetového hrubého domáceho produktu a vyše 40 percent globálneho obchodu.