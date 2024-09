Čínsky prezident navrhol Afrike strategické partnerstvo

Peking 5. septembra (TASR) - Desiatky afrických lídrov sa zišli do Pekingu na africko-čínsky summit, ktorý vo štvrtok otvoril čínsky prezident Si Ťin-pching. Vo svojom prejave Si navrhol, aby africké štáty svoje diplomatické styky s Čínou povýšili na strategickú úroveň.



Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej summit Čína-Afrika signalizuje vplyv a snahy Číny na africkom kontinente: Peking od Afriky očakáva, že bude jej kľúčovým spojencom pri potlačovaní globálneho poriadku pod vedením USA, uviedla AP.



"Vždy sme si rozumeli a podporovali sme sa, čím sme boli príkladom pre nový typ medzinárodných vzťahov," pripomenul Si na slávnostnom otvorení Fóra o čínsko-africkej spolupráci.



Si uviedol, že Čína je ochotná prehĺbiť spoluprácu v priemysle, poľnohospodárstve, infraštruktúre a ďalších oblastiach a ďalej otvárať svoj trh – čiastočne odstránením ciel na produkty z väčšiny najchudobnejších krajín sveta vrátane 33 v Afrike.



Viac ako 50 africkým lídrom sa prihovoril aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý povedal, že rozširovanie vzťahov medzi Čínou a africkým kontinentom by mohlo "poháňať revolúciu v oblasti obnoviteľnej energie".



Guterres tiež poukázal na výsledky Číny napr. pri odstraňovaní chudoby, ktoré by pre africké štáty mohli poslúžiť ako inšpirácia. Dodal, že Afrika "ako domov niektorých z najdynamickejších ekonomík sveta môže maximalizovať potenciál podpory Číny v rôznych oblastiach - od obchodu po správu údajov, financie a technológie".



Generálny tajomník OSN v prejave k africkým lídrom vyhlásil, že je čas napraviť "historické nespravodlivosti" voči kontinentu. Podľa neho je "poburujúce..., že africký kontinent nemá stále miesto v Bezpečnostnej rade" OSN.



Agentúra Reuters s odvolaním sa na čínske médiá uviedla, že na okraj Fóra o čínsko-africkej spolupráci sa vo štvrtok uskutočnilo aj Gutteresovo stretnutie so Si Ťin-pchingom.



Čína sa stala hlavným hráčom v Afrike od založenia Fóra o čínsko-africkej spolupráci v roku 2000. Spoločnosti z Číny v Afrike značne investovali do ťažby prírodných zdrojov, ktoré čínsky priemysel potrebuje, a čínske rozvojové banky poskytli africkým štátom pôžičky na výstavbu železníc, ciest a inej infraštruktúry.



AP konštatuje, že Čína sa stala najväčším bilaterálnym obchodným partnerom subsaharskej Afriky, no z kontinentu oveľa viac vyváža, ako tam dováža.