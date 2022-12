Čínsky prezident naznačil možné zmiernenie covidových obmedzení

Brusel/Peking 2. decembra (TASR) — Čínsky prezident Si Ťin-pching naznačil, že vláda by mohla zmierniť doterajšie prísne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Uviedli to v piatok nemenovaní európski predstavitelia, podľa ktorých sa takto vyjadril počas štvrtkových rokovaní s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom v Pekingu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa jedného z citovaných európskych činiteľov sa Michel spýtal Si Ťin-pchinga na súčasnú vlnu čínskych protestov proti koronavírusovým obmedzeniam. Čínsky líder údajne odpovedal, že obyvatelia Číny sú už po troch rokoch pandémie "frustrovaní". Zároveň však tvrdil, že na protestoch sa zúčastňujú hlavne študenti a tínedžeri.



Šéf Európskej rady Si Ťin-pchingovi navrhol, že Čína by mohla nasledovať príklad EÚ a bojovať proti šíreniu koronavírusu skôr pomocou očkovania než zavádzaním lockdownov a karantén. Si Ťin-pching následne údajne naznačil možnosť zmiernenia proticovidových reštrikcií.



"V Číne je už dominantný omikron..., ktorý nie je taký smrtiaci, čo otvára cestu k väčšej otvorenosti v oblasti reštrikcií, ako sme to už videli v niektorých (čínskych) regiónoch," povedal čínsky líder Michelovi podľa európskych predstaviteľov citovaných agentúrou AFP.



Čínska komunistická vláda dlhodobo uplatňuje stratégiu nulovej tolerancie ochorenia COVID-19, ktorej súčasťou sú prísne lockdowny a karanténne opatrenia a hromadné testovanie. Napriek tomu v posledných týždňoch počet prípadov nákazy koronavírusom začala dosahovať rekordné úrovne.



Rastúca nespokojnosť obyvateľstva s dlhodobými obmedzeniami prerástla počas minulého víkendu do masových protestov, ktoré sa zo Šanghaja a Pekingu rozšírili do mnohých ďalších miest po celej Číne. Na viacerých miestach sa pôvodne proticovidové protesty zmenili na prejavy nesúhlasu voči Si Ťin-pchingovi a vládnucej komunistickej strane. Podľa pozorovateľov ide o vôbec najväčšiu vlnu odporu verejnosti od nástupu Si Ťin-pchinga k moci v roku 2012.



Viacero čínskych miest po protestoch oznámili uvoľnenie protiepidemických opatrení.