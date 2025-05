Čínsky prezident odcestoval do Ruska, zúčastní sa na oslavách v Moskve

Peking 7. mája (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v stredu odcestoval do Moskvy na trojdňovú návštevu, ktorá zahŕňa účasť na vojenskej prehliadke ku Dňu víťazstva v Moskve, vnímanej aj ako prejav podpory ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



AFP pripomenula, že niekoľko týždňov pred tým, než Putin vo februári 2022 vydal ruskej armáde rozkaz začať ofenzívu na Ukrajine, Moskva a Peking deklarovali svoje „partnerstvo bez hraníc“. Tieto ich rozšírené vojenské a obchodné väzby Západ znepokojujú, doplnila agentúra.



Návšteva čínskeho prezidenta v Rusku prichádza v čase rastúceho napätia medzi Čínou a USA kvôli americkým obchodným clám, ale aj v situácii, keď sa administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa snaží sprostredkovať ukončenie vojny na Ukrajine.



Čína sa v tomto viac než tri roky trvajúcom vojnovom konflikte prezentuje ako neutrálna strana, hoci západné vlády tvrdia, že jej úzke väzby s Ruskom poskytli Moskve kľúčovú ekonomickú a diplomatickú podporu.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v apríli obvinil Čínu z dodávok zbraní Rusku a tvrdil, že Peking vie o najmenej 155 čínskych občanoch bojujúcich na Ukrajine po boku ruských jednotiek. Peking však poprel, že by Rusko hromadne verbovalo čínskych občanov, ktorých - naopak - vyzval nezapájať sa do konfliktov. Čína rovnako odmietla tvrdenia, že ktorejkoľvek zo strán vo vojne dodáva zbrane.



V článku pre ruské noviny Rossijskaja gazeta, ktorý bol uverejnený v stredu, Si Ťin-pching pripomenul, že „hlboké a večné priateľstvo medzi Čínou a Ruskom...je ukované krvou a životmi vo svetovej vojne proti fašizmu."



Podľa Siho sa v súčasnej situácii „svet musí... čerpať múdrosť a silu z ponaučení z druhej svetovej vojny a veľkého víťazstva vo svetovej protifašistickej vojne, rozhodne sa postaviť proti všetkým formám hegemónie a mocenskej politiky a spoločne vytvoriť svetlejšiu budúcnosť pre ľudstvo.“



„Obe strany by sa mali spoločne brániť akémukoľvek pokusu o zasahovanie a podkopávanie čínsko-ruského priateľstva a vzájomnej dôvery..., mali by využiť istotu a odolnosť čínsko-ruskej strategickej spolupráce na spoločnú podporu procesu svetovej multipolarizácie a budovania spoločenstva so spoločnou budúcnosťou pre ľudstvo,“ navrhol v článku Si.



Deň pred tým Kremeľ označil vzťahy medzi Ruskom a Čínou za „skutočný príklad“ spolupráce. Podľa Kremľa Putin a Si Ťin-pching absolvujú v Moskve bilaterálne stretnutie, na ktorom budú diskutovať o Ukrajine a vzťahoch medzi Ruskom a USA.