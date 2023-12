Čínsky prezident: Opätovné zjednotenie s Taiwanom je neodvratné

Peking 31. decembra (TASR) - Zjednotenie Číny a Taiwanu je neodvratné, povedal čínsky prezident Si Ťin-pching v nedeľu vo svojom novoročnom prejave. K otázke Taiwanu, ktorý si o dva týždne volí nového prezidenta, v ňom zaujal tvrdší postoj než pred rokom. Informovala o tom agentúra Reuters.



Prezidentské a parlamentné voľby na Taiwane vyhlásené na 13. januára sa uskutočnia v čase napätých vzťahov medzi Pekingom a Tchaj-pejom. Čína zvyšuje aj pomocou armády tlak na samosprávny ostrov s demokratickou vládou, ktorý si nárokuje ako vlastné územie.



Peking sa nikdy nezriekol použitia sily na ovládnutie Taiwanu v rámci politiky jednej Číny, Si však v prejave v štátnej televízii vojenské vyhrážky nespomenul.



"Opätovné zjednotenie vlasti je historickou nevyhnutnosťou," povedal Si. "Krajanov na oboch stranách Taiwanského prielivu by mal spájať spoločný zmysel pre cieľ a mali by sa podieľať na sláve obrody čínskeho národa," vyhlásil.



Vlani čínsky líder povedal, že ľudia na oboch stranách prielivu sú "členmi jednej a tej istej rodiny" a že dúfa v ich spoluprácu na spoločnom úsilí o trvajú prosperitu Číny.



Čína má osobitné výhrady voči prezidentskému kandidátovi taiwanskej vládnucej Demokratickej pokrokovej strany (DPP), ktorým je súčasný viceprezident Laj Čching-te. Ten vedie v prieskumoch, Peking ho však označuje za nebezpečného separatistu poškodzujúceho záujmy samotného Taiwanu.



DPP zdôrazňuje, že jedine Taiwanci môžu rozhodovať o svojej budúcnosti. To isté hovorí aj Lajov hlavný volebný súper, Chou Jou-i z najväčšej opozičnej strany Kuomintang. Tá tradične podporuje bližšie vzťahy s Čínou, odmieta však obvinenia, že je propekinská. Chou odsúdil Laja ako stúpenca nezávislosti.