Čínsky prezident označil Putina za svojho najlepšieho priateľa

Návšteva čínskeho prezidenta sa koná v čase, keď sú čínsko-americké vzťahy naštrbené trpkou obchodnou vojnou.

Moskva 6. júna (TASR) - Za svojho "najlepšieho priateľa" označil ruského lídra Vladimira Putina čínsky prezident Si Ťin-pching počas svojej aktuálnej trojdňovej návštevy Moskvy, zameranej na obchod a vzťahy medzi oboma krajinami. Informovala o tom vo štvrtok stanica BBC.



Návšteva čínskeho prezidenta sa koná v čase, keď sú čínsko-americké vzťahy naštrbené trpkou obchodnou vojnou. Rusko sa rozhodlo zamerať svoje záujmy na východ už pred niekoľkými rokmi po tom, ako sa dôsledkom konfliktu na východe Ukrajiny zhoršili jeho vzťahy so Západom.



Obe strany podpísali balík obchodných dohôd. Čínsky prezident pricestoval do Moskvy v stredu, následne na tlačovej konferencii vyhlásil, že ho so svojím ruským mocenským náprotivkom spája "hlboké osobné priateľstvo".



"Za uplynulých šesť rokov sme sa stretli takmer 30-krát. Rusko je krajinou, ktorú som navštívil najviac ráz. Prezident Putin je môj najlepší priateľ a kolega," uviedol.



Šéf Kremľa reagoval na jeho ocenenie podobnými slovami: "Som potešený, že rusko-čínske vzťahy sa dostali na bezprecedentnú úroveň. Ide o globálne partnerstvo a strategickú spoluprácu."



Spojenectvo medzi týmito krajinami sa odvtedy, ako sa Moskva i Peking cítia ohrozené Európou a najmä Spojenými štátmi, zintenzívnilo. Počas návštevy Si Ťin-pchinga v Moskve obe strany prisľúbili, že v budúcnosti prehĺbia vojenskú aj ekonomickú spoluprácu.



Medzi podpísanými obchodnými dohodami sa vyníma jedna - ruská telekomunikačná spoločnosť MTS umožní kontroverznému čínskemu technologickému gigantovi Huawei vyvíjať v Rusku sieť 5G.



Si Ťin-pching v stredu slávnostne venoval Moskovskej zoologickej záhrade dve pandy veľké, ktoré priviezli z Číny už v apríli a zostanú dlhodobou spomienku na prezidentovu návštevu Ruska.



Hosť z Pekingu absolvoval po privítaní v Kremli aj predstavenie v divadle Boľšoj teatr. Vo štvrtok sa čínsky prezident zúčastní na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre (SPIEF).