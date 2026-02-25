< sekcia Zahraničie
Čínsky prezident: Peking chce posunúť vzťahy s Nemeckom na novú úroveň
Čína, ktorá má druhú najsilnejšiu ekonomiku sveta, sa vlani stala najväčším obchodným partnerom Nemecka, keď predbehla Spojené štáty.
Autor TASR
Peking 25. februára (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching počas utorkovej návštevy nemeckého kancelára Friedricha Merza v Pekingu v utorok vyjadril nádej, že vzťahy medzi oboma krajinami by sa mohli posunúť na „novú úroveň“. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a DPA.
„Som ochotný spolupracovať s kancelárom, aby sme spoločne vyvinuli úsilie na neustále posúvanie komplexného strategického partnerstva medzi Čínou a Nemeckom na novú úroveň,“ povedal čínsky prezident Merzovi.
Obaja lídri potvrdili svoj záväzok rozvíjať užšie strategické vzťahy, pričom Merz uviedol, že túto cestu vníma ako „skvelú príležitosť“ na posilnenie ekonomických väzieb. Nemecký kancelár tiež poznamenal, že si želá, aby sa „čoskoro“ obnovili spoločné nemecko-čínske vládne konzultácie, ktoré boli prerušené zmenou vlády v Berlíne a pandémiou.
Očakáva sa však, že počas rokovaní s čínskym prezidentom bude Merz klásť dôraz na nemecké a európske záujmy a bude naliehať na Si Ťin-pchinga, aby vyvinul tlak na Rusko s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine.
AFP konštatuje, že Berlín a Peking chcú stavať na svojich desaťročia trvajúcich ekonomických väzbách v čase, keď americký prezident Donald Trump spôsobil chaos a napätie zavádzaním ciel voči svojim obchodným partnerom.
Čína, ktorá má druhú najsilnejšiu ekonomiku sveta, sa vlani stala najväčším obchodným partnerom Nemecka, keď predbehla Spojené štáty. Berlín však považuje Peking za systémového rivala Západu.
Merz pricestoval do Pekingu po tom, čo tak v uplynulých mesiacoch urobili viacerí lídri západných krajín vrátane britského premiéra Keira Starmera, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a predsedu kanadskej vlády Marka Carneyho. Koncom marca sa tam chystá vycestovať aj americký prezident Donald Trump.
