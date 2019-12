Čínsky prezident počas osláv v Macau odmietol zásahy zo zahraničia

Macao 20. decembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťi-pching počas piatkových osláv 20. výročia odovzdania niekdajšej portugalskej enklávy Macao pod správu Číny odmietol akékoľvek zásahy zo zahraničia a vyhlásil, že čínska vláda je pevne rozhodnutá ochraňovať štátnu suverenitu, bezpečnosť a rozvojové záujmy krajiny. Informovala o tom agentúra DPA.



"Chcem zdôrazniť, že po navrátení Hongkongu a Macaa do vlasti sú záležitosti oboch týchto autonómnych oblastí výlučne vnútornou vecou Číny, ktorá nepotrebuje žiadne obviňovanie zo strany zahraničných síl," povedal Si Ťi-pching. "V nijakom prípade nedovolíme zahraničným mocnostiam zasahovať do záležitostí Hongkongu a Macaa," dodal čínsky prezident, ktoré citovala agentúra AFP.



Po tom, ako bola čínskej vláde 1. júla 1997 odovzdaná bývalá britská kolónia Hongkong, sa pod čínsku zvrchovanosť vrátilo 20. decembra 1999 aj Macao. Odvtedy je osobitnou administratívnou oblasťou Čínskej ľudovej republiky s osobitnou "miniústavou", garantujúcou mu na 50 rokov - do roku 2049 - pomerne vysokú autonómiu na základe princípu "jedna krajina, dva systémy". Hongkong aj Macao tak majú nezávislé súdnictvo, voľný trh a vlastnú menu.



Na rozdiel od Hongkongu, kde už pol roka prebiehajú protivládne protesty, je situácia v Macau pokojná. Analytici to vysvetľujú tým, že Macao bolo vždy viac naklonené komunistickej vláde v Číne než Hongkong.



Peking prodemokratické protesty v Hongkongu opakovane označil za revolúciu podporovanú zo zahraničia, ktorej cieľom je destabilizovať Čínu.



Oslavy v Macau sa sústreďujú okolo inaugurácie nového lídra Macaa Ho Iat-senga, ktorého v auguste zvolili za predsedu macajskej výkonnej rady. Pročínsky zameraný podnikateľ Ho je piatym predsedom vlády Macaa od roku 1999, keď po vyše štyroch storočiach portugalskej koloniálnej vlády obnovil nad týmto územím suverenitu Peking.



Čínsky prezident delegátom, medzi ktorými bola aj správkyňa Hongkongu Carrie Lamová, počas slávnostnej inaugurácie Ho Iat-senga označil za najdôležitejší dôvod, prečo je Macao úspešné, lojálnosť voči Pekingu. Mladých ľudí ocenil za ich oddanosť štátu a vlastenectvo.



Macao, kde žije v súčasnosti 650.000 ľudí, zbohatlo vďaka veľkému kasínovému centru, keďže je jediným miestom v Číne, kde sú povolené hazardné hry.