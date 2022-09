Čínsky prezident pricestoval do Uzbekistanu, stretne sa aj s Putinom

Peking 14. septembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v stredu pricestoval do uzbeckého mesta Samarkand, kde sa vo štvrtok stretne so svojím ruským kolegom Vladimirom Putinom. Informuje o tom agentúra AFP s odvolaním sa na čínsku tlačovú agentúru Sinchua.



"Čínsky prezident Si Ťin-pching v stredu večer pricestoval na štátnu návštevu Uzbekistanu a zúčastní sa na 22. summite lídrov Šanghajskej organizácie spolupráce (SCO)," uviedla agentúra Sinchua.



SCO vznikla v roku 2001 ako politická, ekonomická a bezpečnostná organizácia konkurujúca západným inštitúciám, vysvetľuje AFP. Na dvojdňovom summite zoskupenia, ktorý sa začína vo štvrtok, sa čínsky prezident stretne s Putinom i s lídrami Turecka, Indie, Pakistanu, Kazachstanu a ďalších bývalých sovietskych krajín v Strednej Ázii.



Prezident Si pricestoval do Uzbekistanu z Kazachstanu, kde sa v stredu stretol s tamojším prezidentom Kasymom-Žomartom Tokajevom. Išlo o prvú zahraničnú cestu čínskeho prezidenta od začiatku pandémie ochorenia COVID-19, pripomína AFP.