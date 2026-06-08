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Čínsky prezident pricestoval na dvojdňovú návštevu Severnej Kórey

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Na archívnej snímke zo septembra 2025 čínsky prezident Si Ťin-pching a severokórejský vodca Kim Čong-un. Foto: TASR/AP

Dvojdňová návšteve je jeho prvou oficiálnou cestou do Severnej Kórey od roku 2019.

Autor TASR
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Peking 8. júna (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval v pondelok do Pchjongjangu na pozvanie severokórejského vodcu Kim Čong-una. Dvojdňová návšteve je jeho prvou oficiálnou cestou do Severnej Kórey od roku 2019, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Si pred príchodom prisľúbil spoluprácu s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR). „Bez ohľadu na to, ako sa menia časy alebo vyvíja medzinárodná situácia, tradičné priateľstvo medzi Čínou a Severnou Kóreou je vždy neporaziteľné,“ napísal v článku zverejnenom na titulnej strane severokórejských novín.

Peking je kľúčovým zdrojom diplomatickej a politickej podpory pre Severnú Kóreu, ktorá patrí medzi najizolovanejšie krajiny sveta a čelí medzinárodným sankciám, pripomína AFP. Napriek úzkym vzťahom sú však návštevy čínskych prezidentov v KĽDR zriedkavé.

Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí v piatok uviedla, že lídri oboch krajín si „vymenia názory na bilaterálne vzťahy a otázky spoločného záujmu“, ako aj „prispejú vo väčšej miere k regionálnemu, ba dokonca svetovému mieru“.

Si Ťin-pching nedávno krátko po sebe prijal v Pekingu amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina. Biely dom v máji uviedol, že Si a Trump „potvrdili spoločný cieľ denuklearizácie Severnej Kórey“.

Jadrové rozhovory Pchjongjangu s Washingtonom sú však stále uviaznuté. Vplyvná sestra Kim Čong-una pred niekoľkými dňami vyhlásila, že pre jej krajinu je nukleárny program „líniou, z ktorej niet ústupu“.
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