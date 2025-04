Čínsky prezident pricestoval na návštevu do Hanoja

Hanoj 14. apríla (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v pondelok pricestoval do vietnamskej metropoly Hanoj v rámci prvej oficiálnej zahraničnej návštevy v tomto roku, uviedla agentúra Sinchua. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



Počas cesty po juhovýchodnej Ázii čínska hlava štátu navštívi Malajziu a Kambodžu. Peking sa cestou snaží posilniť regionálne obchodné väzby a tiež vyvážiť dopad rozsiahlych ciel zavedených šéfom Bieleho domu. Hoci Donald Trump pozastavil niektoré clá, Čína bola výnimkou. Pre druhú najväčšiu svetovú ekonomiku ponechal v platnosti 145-percentné clá.



Peking sa počas návštevy regiónu bude usilovať ukázať, že je „zodpovednou superveľmocou, čo kontrastuje s tým, ako sa prezentujú USA svetu pod vedením Trumpa,“ vyhlásil vietnamský analytik Nguyen Khac Giang hosťujúci v singapurskom vedeckom inštitúte ISEAS–Yusof Ishak.



„V obchodnej vojne ani v colnej vojne niet víťazov,“ napísal Si v príspevku uverejnenom vo vietnamských a čínskych médiách. „Naše dve krajiny by mali rozhodne chrániť multilaterálny obchodný systém, stabilné globálne priemyselné a dodávateľské reťazce a otvorené a spolupracujúce medzinárodné prostredie,“ doplnil prezident.



Si sa počas dvojdňovej návštevy stretne s generálnym tajomníkom Komunistickej strany Vietnamu To Lamom aj s predsedom vlády Pham Minh Chinhom.