Čínsky prezident prijal Ursulu von der Leyenovú a Antónia Costu

Peking 24. júla (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching sa vo štvrtok v Pekingu stretol so šéfkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou a predsedom Európskej rady (ER) Antóniom Costom. Začal sa tak dvojdňový summit EÚ-Čína, ktorému budú dominovať otázky od obchodu až po vojnu na Ukrajine, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Peking sa podľa AFP snaží priblížiť k Európskej únii, keďže sa prezentuje ako spoľahlivejší partner než Spojené štáty a stavia sa do pozície základu stability v súčasnom nepokojnom svete.



Si európskym lídrom povedal, že musia pracovať na prehĺbení dôvery a vyjadril presvedčenie, že napriek rozdielom dokážu nájsť „spoločnú reč“, citovala čínska štátna televízia CCTV.



„Čím vážnejšia a zložitejšia je medzinárodná situácia, tým dôležitejšie je, aby Čína a EÚ posilnili komunikáciu, zvýšili vzájomnú dôveru a prehĺbili spoluprácu,“ uviedol čínsky prezident.



EÚ a Čína podľa neho musia prijať „správne strategické rozhodnutia“ v čase celosvetových nepokojov, dodala televízia.



„Tvárou v tvár rýchlo sa vyvíjajúcim globálnym zmenám storočia a medzinárodnej situácii plnej vzájomne prepojených nepokojov musia čínski a európski lídri... urobiť správne strategické rozhodnutia, ktoré splnia očakávania ľudí a obstoja v skúške histórie,“ povedal Si Ťin-pching na stretnutí s lídrami EÚ na summite v Pekingu.



Šéfka EÚ Ursula von der Leyenová vyzvala počas štvrtkového stretnutia s čínskym prezidentom európsky blok i Čínu, aby „uznali vzájomné obavy a predložili skutočné riešenia“.



„S prehlbovaním našej spolupráce sa prehlbovali aj nerovnováhy. Dosiahli sme bod obratu. Obnova rovnováhy v našich bilaterálnych vzťahoch je nevyhnutná,“ povedala šéfka Európskej komisie.



„Tento summit ponúka príležitosť na posun vpred a zároveň na opätovné vyváženie našich vzťahov,“ napísala na platforme X Von der Leyenová po príchode do Pekingu.



Costa na stretnutí s čínskym prezidentom uviedol, že EÚ potrebuje vidieť „konkrétny pokrok“ v obchode s Čínou.



„Potrebujeme konkrétny pokrok v otázkach týkajúcich sa obchodu a hospodárstva,“ podotkol predseda Európskej rady s tým, že obe strany chcú, aby ich vzťah bol „vzájomne prospešný“.



Costa zároveň vyzval Čínu, aby „využila svoj vplyv na Rusko v záujme ukončenia vojny na Ukrajine“.