Čínsky prezident prisľúbil intenzívnejší boj proti korupcii

Peking 9. januára (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching prisľúbil, že zintenzívni boj proti korupcii v kľúčových sektoroch vrátane financií, energetiky a infraštruktúry. Uviedli to v noci na utorok čínske štátne médiá, TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Tvrdý boj proti korupcii dlhodobo patrí do politickej agendy prezidenta, ktorý je vo funkcii od roku 2013. Jeho kritici tvrdia, že mu to slúži na odstránenie politických oponentov.



Prezident Si v príhovore k protikorupčnej agentúre Komunistickej strany Číny nariadil "väčšie úsilie" v boji proti korupcii vo "financiách, štátnych podnikoch, energetike, medicíne a infraštruktúre".



Za posledných desať rokov "bolo v boji proti korupcii dosiahnuté obrovské víťazstvo, pričom zisky boli plne konsolidované", povedal. Situácia však podľa jeho slov naďalej zostáva "vážna a zložitá". "Mali by sme si byť plne vedomí nového vývoja v boji proti korupcii a živných pôd a podmienok pre korupciu," dodal Si.



Približne 4,8 milióna politických predstaviteľov v Číne bolo vyšetrovaných od roku 2012, vyplýva z údajov z júna 2022. Viac ako 1,5 milióna z nich bolo za previnenia prepustených z funkcií, vylúčených zo strany alebo odsúdených do väzenia, píše AFP.



V uplynulých mesiacoch sa boj proti korupcii zameral na sektory ako bankovníctvo, poisťovníctvo, štátom podporované podnikanie a šport. Čínska štátna televízia CCTV v pondelok napísala, že bývalého najvyššieho predstaviteľa štátneho ropného a plynárenského gigantu zatkli pre podozrenie z úplatkárstva.



Čína protikorupčná agentúra v pondelok tiež uviedla, že vyšetruje bývalého šéfa úradu ekonomických operácii štátneho tabakového monopolu.