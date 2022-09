Čínsky prezident prvýkrát od začiatku pandémie vycestuje do zahraničia

Peking 12. septembra (TASR) - Šéf čínskej komunistickej strany a prezident Si Ťin-pching tento týždeň navštívi Kazachstan a Uzbekistan. Bude to jeho prvá oficiálna zahraničná cesta od začiatku pandémie koronavírusu. V pondelok o tom informovalo čínske ministerstvo zahraničných vecí, píše agentúra AFP.



Si Ťin-pching sa počas avizovanej cesty, ktorá potrvá od stredy do piatku, zúčastní na summite Šanghajskej organizácie spolupráce (SCO) v uzbeckom meste Samarkand. SCO združuje postsovietske stredoázijské republiky, a tiež Čínu, Indiu, Rusko a Pakistan.



Čínsky líder okrem účasti na summite absolvuje aj oficiálne návštevy Uzbekistanu a Kazachstanu, na ktoré ho pozvali tamojší prezidenti Šavkat Mirzijojev a Kasym-Žomart Tokajev.



Rusko v stredu oznámilo, že popri samarkandskom summite SCO sa Si Ťin-pching stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. AFP pripomína, že Moskva sa snaží nadviazať bližšie vzťahy s Čínou po tom, čo na ňu západné krajiny uvalili sankcie za ruskú inváziu na Ukrajinu.



Čína na rozdiel od väčšiny krajín ruskú inváziu neodsúdila. Naopak, skritizovala Západ za sankcie proti Rusku a vojenskú pomoc pre Ukrajinu.



Na summite SCO v Samarkande sa zúčastní aj indický premiér Naréndra Módí. Oznámila to indická vláda, no nespresnila, či bude Módí osobitne rokovať aj s Putinom.