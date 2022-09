Čínsky prezident sa pre opatrenia nezúčastnil na večeri s Putinom

Samarkand 16. septembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching sa nezúčastnil na večeri 11 lídrov krajín Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO) v uzbeckom meste Samarkand. Dôvodom je prísna politika čínskej delegácie v súvislosti s ochorením COVID-19. Pre agentúru Reuters to uviedol nemenovaný zdroj z uzbeckej vlády.



Najvyšší čínsky predstaviteľ sa nezúčastnil ani na skupinových fotografiách, ktoré boli zverejnené vo štvrtok. Na večeri sa zúčastnil aj šéf Kremľa Vladimir Putin a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



Zdroj agentúry Reuters potvrdil, že čínska delegácia uviedla ako dôvod absencie svoje protipandemické pravidlá. Čínske ministerstvo zahraničných vecí sa k tejto udalosti bezprostredne nevyjadrilo.



Čínsky prezident vo štvrtok absolvoval v Samarkande stretnutie s Putinom. Šéfovi Kremľa povedal, že Čína je ochotná s Moskvou spolupracovať na prevzatí role "veľmocí" s cieľom priniesť "stabilitu a pozitívnu energiu do sveta zmietajúceho sa v spoločenskom chaose". Dodal, že veľmi rád využije príležitosť počas konania summitu SCO na vzájomnú "výmenu názorov na medzinárodné a regionálne otázky, ktoré predstavujú ich spoločné záujmy".



Išlo o prvé osobné stretnutie Putina so Si Ťin-pchingom od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu.