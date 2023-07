Čínsky prezident sa stretol s exšéfom americkej diplomacie Kissingerom

Peking 20. júla (TASR) — Čínsky prezident Si Ťin-pching sa vo štvrtok v Pekingu stretol s bývalým americkým ministrom zahraničných vecí Henrym Kissingerom. Informovali o tom čínske štátne médiá. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Čínska štátna televízia CCTV vo svojej reportáži vyzdvihla kľúčovú rolu 100-ročného amerického štátnika pri nadväzovaní vzťahov medzi Pekingom a Washingtonom v 70. rokoch 20. storočia.



Agentúra AFP dodáva, že Kissinger, vtedy pôsobiaci ako poradca pre národnú bezpečnosť, v júli 1971 tajne odletel do Číny, kde mal nadviazať vzťahy s komunistickou Čínou. To vydláždilo cestu prvej oficiálnej návšteve prezidenta USA Richarda Nixona v Pekingu, ktorý sa snažil dosiahnuť prelom v studenej vojne a získať pomoc pri ukončení vietnamskej vojny.



"Kissinger navštívil od roku 1971 Čínu viac ako stokrát," uviedla CCTV. Dodala, že v súčasnosti ide o prvú cestu tohto amerického diplomata do Číny, odkedy v máji oslávil svoje sté narodeniny. Kissinger sa v Pekingu stretol aj s vysoko postaveným čínskym diplomatom Wang Im.



Kissinger sa po odchode z funkcie ministra zahraničných vecí pôsobil ako súkromný konzultant a venoval sa písaniu pamätí. Prostredníctvom médií sa stále vyjadruje k rôznym otázkam vo svetovej politike