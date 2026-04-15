Čínsky prezident sa stretol s ruským šéfom diplomacie Lavrovom
Lavrov je na dvojdňovej návšteve Číny, ktorej cieľom je posilniť vzájomné bilaterálne vzťahy a diskutovať o situácii na Blízkom východe a vojne na Ukrajine.
Autor TASR,aktualizované
Peking 15. apríla (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching sa v stredu v Pekingu stretol s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Ten počas návštevy vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin navštívi Čínu ešte v prvej polovici roka. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Rusko môže bezpochyby kompenzovať nedostatok zdrojov, ktorý vznikol“ pre Čínu a „ďalšie krajiny, ktoré s nami majú záujem spolupracovať,“ povedal Lavrov na tlačovej konferencii.
Peking a Moskva sú blízki hospodárski a politickí partneri, pričom ich vzťahy sa ešte viac prehĺbili po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022.
Lavrov, ktorý v utorok začal dvojdňovú návštevu Pekingu a v stredu sa stretol s prezidentom Si Ťin-pchingom, charakterizoval bilaterálne vzťahy ako „neotrasiteľné tvárou v tvár akýmkoľvek búrkam“, informovali ruské tlačové agentúry TASS a RIA Novosti.
Vzťahy medzi oboma krajinami „zohrávajú stabilizujúcu úlohu vo svetových záležitostiach a stávajú sa čoraz dôležitejšími pre globálnu väčšinu, ktorá si neželá problémy ani nepokoje“, povedal.
Ruský minister sa v utorok stretol so svojím čínskym rezortným kolegom Wangom Im, počas ktorej kritizoval snahy zamerané na „obmedzenie“ Ruska a Číny.
V komentároch, ktoré sa zrejme týkali Spojených štátov a ich spojencov, Lavrov povedal: „Snažia sa rozbiť (regionálnu spoluprácu) vytváraním malých blokových štruktúr zameraných na obmedzovanie Čínskej ľudovej republiky aj Ruskej federácie,“ uviedla ruská štátna agentúra RIA Novosti.
