Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Čínsky prezident sa stretol s ruským šéfom diplomacie Lavrovom

.
Čínsky prezident Si Ťin-pching (uprostred) a ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov (druhý zľava) počas stretnutia v Pekingu v stredu 15. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Lavrov je na dvojdňovej návšteve Číny, ktorej cieľom je posilniť vzájomné bilaterálne vzťahy a diskutovať o situácii na Blízkom východe a vojne na Ukrajine.

Autor TASR
,aktualizované 
Peking 15. apríla (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching sa v stredu v Pekingu stretol s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Ten počas návštevy vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin navštívi Čínu ešte v prvej polovici roka. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Rusko môže bezpochyby kompenzovať nedostatok zdrojov, ktorý vznikol“ pre Čínu a „ďalšie krajiny, ktoré s nami majú záujem spolupracovať,“ povedal Lavrov na tlačovej konferencii.

Peking a Moskva sú blízki hospodárski a politickí partneri, pričom ich vzťahy sa ešte viac prehĺbili po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022.

Lavrov, ktorý v utorok začal dvojdňovú návštevu Pekingu a v stredu sa stretol s prezidentom Si Ťin-pchingom, charakterizoval bilaterálne vzťahy ako „neotrasiteľné tvárou v tvár akýmkoľvek búrkam“, informovali ruské tlačové agentúry TASS a RIA Novosti.

Vzťahy medzi oboma krajinami „zohrávajú stabilizujúcu úlohu vo svetových záležitostiach a stávajú sa čoraz dôležitejšími pre globálnu väčšinu, ktorá si neželá problémy ani nepokoje“, povedal.

Ruský minister sa v utorok stretol so svojím čínskym rezortným kolegom Wangom Im, počas ktorej kritizoval snahy zamerané na „obmedzenie“ Ruska a Číny.

V komentároch, ktoré sa zrejme týkali Spojených štátov a ich spojencov, Lavrov povedal: „Snažia sa rozbiť (regionálnu spoluprácu) vytváraním malých blokových štruktúr zameraných na obmedzovanie Čínskej ľudovej republiky aj Ruskej federácie,“ uviedla ruská štátna agentúra RIA Novosti.
.

Neprehliadnite

