Čínsky prezident Si: BRICS musí byť stabilizačnou silou pre mier

Kazaň 24. októbra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching vo štvrtok na summite v ruskej Kazani povedal, že svet je vystavený vážnym krízam a krajiny skupiny BRICS musia byť stabilizačnou silou pre mier. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Musíme byť stabilizujúcou silou pre mier, posilniť globálne riadenie bezpečnosti a preskúmať riešenia problémov v nepokojných oblastiach, ktoré sa týkajú tak symptómov, ako aj základných príčin," povedal čínsky prezident.



Čínsky prezident sa zároveň vyjadril ku konfliktu na Blízkom východe a vyzval na prímerie v Pásme Gazy a zabránenie eskalácie konfliktu v regióne. "Musíme naďalej presadzovať prímerie v Pásme Gazy, obnoviť dvojštátne riešenie a zastaviť šírenie vojny v Libanone," povedal a dodal, že "v Palestíne a Libanone by už nemalo dôjsť k ďalšiemu utrpeniu a ničeniu".



O situácii na Blízkom východe vo štvrtok na summite hovoril aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý povedal, že región je na pokraji vojny. "Vojenské operácie, ktoré začali pred rokom v Pásme Gazy, sa teraz rozšírili do Libanonu. Postihnuté sú aj ďalšie krajiny v regióne," uviedol Putin. Ruský prezident zároveň podotkol, že sa prudko zvýšila konfrontácia medzi Izraelom a Iránom. "Všetko to pripomína reťazovú reakciu a stavia celý Blízky východ na pokraj vojny," dodal.



Násilie na Blízkom východe sa podľa Putina neskoční, kým nevznikne nezávislý palestínsky štát. Na summite v Kazani je prítomný aj palestínsky prezident Mahmúd Abbás, poznamenala AFP. Ruský prezident za kľúčovú požiadavku na obnovenie mieru na palestínskych územiach považuje realizáciu princípu dvoch štátov schváleným Bezpečnostnou radou OSN a Valným zhromaždením. Podľa Putina by to znamenalo "nápravu historickej nespravodlivosti voči palestínskemu ľudu".