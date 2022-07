Čínsky prezident Si Ťin-pching poslal Bidenovi súcitný odkaz

Peking 22. júla (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching poslal v piatok súcitný odkaz americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi, ktorý mal v predchádzajúci deň pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. Informáciu priniesla čínska štátna televízna stanica CCTV, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



79-ročný Biden vo štvrtok na Twitteri uviedol, že sa "má vynikajúco". Dodal, že je po pozitívnom teste v karanténe v Bielom dome, má iba mierne príznaky a pokračuje v práci.



"Chcel by som vyjadriť hlboký súcit s vami a želám vám rýchle uzdravenie," napísal Si Ťin-pching v odkaze.



Je to prvý priamy verejný kontakt medzi oboma lídrami od ich posledného virtuálneho summitu. Vzťahy medzi oboma svetovými veľmocami sa odvtedy zhoršujú pre problémové témy ako sú Taiwan, Ukrajina a konkurencia v technologickej oblasti.



Obaja štátnici spolu komunikovali 18. marca počas videokonferencie, pričom Biden varoval Si Ťin-pchinga, aby nepomáhal Rusku počas invázie na Ukrajine.



Lídri sa osobne poznajú už viac než desaťročie, keď boli obaja viceprezidentmi.



Začiatkom tohto týždňa Biden oznámil, že telefonát so Si Ťin-pchingom sa uskutoční "do niekoľkých dní". Niekoľko týždňov predtým sa ministri zahraničných vecí oboch krajín pokúsili na stretnutí zmierniť rétoriku týkajúcu sa Taiwanu.



Peking nedávno ostro skritizoval plánovanú cestu predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwan. Väčšina krajín ho oficiálne neuznáva ako nezávislý štát, pretože Čínska ľudová republika ho považuje za svoju súčasť. Pelosiová preto pripomenula možnosť vojenskej eskalácie zo strany Číny. Vo štvrtok povedala: "Možno sa armáda obáva, že naše lietadlo môžu Číňania zostreliť alebo niečo podobné."