Čínsky prezident Si Ťin-pching pricestuje 8. mája na návštevu Maďarska

Budapešť 29. apríla (TASR) - Na pozvanie maďarského prezidenta Tamása Sulyoka a premiéra Viktora Orbána pricestuje v stredu 8. mája do Budapešti čínsky prezident Si Ťin-pching na oficiálnu dvojdňovú návštevu Maďarska. Pre agentúru MTI to v pondelok uviedol Orbánov hovorca Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Čínska hlava štátu bude rokovať so Sulyokom a Orbánom o bilaterálnych politických, ekonomických a medzinárodných otázkach.



"Cieľom návštevy je ďalšie posilnenie medzivládnych a hospodársko-obchodných vzťahov medzi Maďarskom a Čínou, ako aj rozšírenie spolupráce o nové oblasti," uviedol Havasi.



Čínsky prezident priletí 5. mája na dva dni do Francúzska a potom navštívi Belehrad. Návštevu Srbska ohlásil srbský prezident Aleksandar Vučič ešte koncom februára.



Si absolvoval štvordňovú oficiálnu návštevu Maďarska v októbri 2009, keď bol ešte viceprezidentom Čínskej ľudovej republiky. Spolu s prezidentom Lászlóom Sólyomom ho prijal aj vtedajší premiér Gordon Bajnai.



Si sa naposledy stretol s maďarským premiérom Viktorom Orbánom vlani v októbri v Pekingu na treťom medzinárodnom fóre iniciatívy Jeden pás, jedna cesta.



Čínsky prezident označil maďarského premiéra za svojho starého priateľa a pripomenul mu, že v roku 2024 si Čína a Maďarsko pripomenú 75. výročie nadviazania vzájomných diplomatických vzťahov.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)