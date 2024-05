Čínsky prezident si Ťin-pching pricestoval na návštevu Maďarska

Budapešť 8. mája (TASR) – Čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval v stredu večer do Maďarska, ktoré je po Francúzsku a Srbsku poslednou zastávkou na jeho návšteve Európy. Oznámili to čínske štátne médiá, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Si začal štátnu návštevu na pozvanie maďarského prezidenta Tamása Sulyoka a premiéra Viktora Orbána, uviedla čínska štátna televízia CCTV. Očakáva sa, že čínsky líder sa ešte v stredu zúčastní na štátnom bankete s Orbánom. Vo štvrtok bude viesť s predsedom maďarskej vlády rozhovory.



"Je to jasne návšteva historického významu," povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Poukázal na to, že je to prvá návšteva čínskeho prezidenta v krajine za 20 rokov. Obe krajiny si tento rok pripomínajú 75. výročie nadviazania diplomatických vzťahov.



Szijjártó ešte v pondelok informoval, že jednou z hlavných tém rokovaní bude ďalší rozvoj hospodárskej spolupráce, keďže najviac investícií do Maďarska prišlo v rokoch 2020 a 2023 práve z Číny. Ďalšími bodmi budú vojna na Ukrajine a čínsky mierový plán.



Maďarsko sa ako jediný štát EÚ zúčastňuje na čínskej infraštruktúrnej a investičnej iniciatíve Jeden pás, jedna cesta (OBOR), známej aj ako Nová hodvábna cesta, podotkla agentúra DPA. Orbán chce podľa nej priateľskými vzťahmi s Pekingom vytvoriť protiváhu k situácii v EÚ, kde je často izolovaný.



Čína buduje zhruba 350 kilometrov dlhé železničné spojenie medzi Budapešťou a Belehradom. V Maďarsku tiež stavia veľké fabriky na výrobu elektrických vozidiel a súvisiacich batérií.



Si začal svoju prvú cestu do Európy od roku 2019 vo Francúzsku, ktorého návšteva bola srdečná, no zdôraznila napätie medzi Pekingom a EÚ v otázkach vojny na Ukrajine a svetového obchodu. V Budapešti môže očakávať vrelé privítanie od svojho "najbližšieho spojenca" v Únii, napísala AFP. Dodala, že pokým maďarská vláda zdôrazňuje prínosy partnerstva s Čínou, opozičné strany vyjadrujú obavy z nedostatku transparentnosti, vplyvu tovární na batérie na životné prostredie či korupcie.