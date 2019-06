Čínsky prezident Si Ťin-pching rokoval s vodcom KĽDR Kim Čong-unom

Čínskeho prezidenta čakala na letisku v Pchjongjangu mohutná slávnostná uvítacia ceremónia, keď ho podľa čínskej tlačovej agentúry Sinchua zdravilo približne 10.000 ľudí mávajúcich kvetmi.

Pchjongjang 20. júna (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching rokoval vo štvrtok v Pchjongjangu so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Informovali o tom čínske štátne médiá bez toho, aby upresnili, o čom sa obaja politici rozprávali.



Si Ťin-pching pricestoval na dvojdňovú návštevu Severnej Kórey spolu so svojou manželkou Pcheng Li-jüan, s ministrom zahraničných vecí Wang Im a niekoľkými ďalšími predstaviteľmi vládnucej čínskej komunistickej strany. Ide o prvú cestu čínskeho prezidenta do Pchjongjangu za posledných 14 rokov, pripomína agentúra Reuters.



Čínskeho prezidenta čakala na letisku v Pchjongjangu mohutná slávnostná uvítacia ceremónia, keď ho podľa čínskej tlačovej agentúry Sinchua zdravilo približne 10.000 ľudí mávajúcich kvetmi. Jeden z transparentov niesol nápis: "Nech žije nezlomné priateľstvo a jednota vytvorená krvou."



Agentúra Sinchua uviedla, že Čína by mohla zohrávať jedinečnú a konštruktívnu úlohu pri dosiahnutí prelomenia nedôvery medzi Severnou Kóreou a Spojenými štátmi.



Summit amerického prezidenta Donalda Trumpa s Kimom vo februári vo Vietname sa skončil neúspechom pre nezhody okolo denuklearizačných krokov Severnej Kórey a rušenia sankcií zo strany USA.



Si Ťin-pching sa od nástupu do prezidentského úradu v roku 2012 stretol s Kimom štyrikrát v Číne. Stretnutia sa konali vždy okolo termínov Kimových summitov s Trumpom a juhokórejským prezidentom Mun Če-inom, čo zdôrazňovalo úlohu Pekingu ako kľúčového aktéra v patovej situácii týkajúcej sa jadrového odzbrojenia Severnej Kórey.