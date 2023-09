Si Ťin-pching sa stretol s Nicolásom Madurom

Peking 13. septembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching sa v stredu stretol s venezuelským prezidentom Nicolásom Madurom. Čínske štátne médiá následne informovali, že Čína bude mať po tejto návšteve s Venezuelou vzťahy "do každého počasia". Tomuto privilégiu sa podľa agentúry AP teší iba niekoľko štátov, píše TASR.



Obaja prezidenti podpísali niekoľko bilaterálnych dokumentov týkajúcich sa napríklad iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta, ale aj ďalšej spolupráce v oblasti hospodárstva, obchodu či vzdelávania. Si podľa vlastných slov chce zvýšiť dovoz z Venezuely.



Maduro pricestoval do Pekingu v utorok po tom, čo absolvoval prehliadku Šanghaja a ďalších čínskych miest. Ide o jeho prvú štátnu návštevu Číny od roku 2018. Očakáva sa, že venezuelský vodca zostane v Číne do štvrtka.



Maduro sa podľa agentúry AFP snaží zabezpečiť svojej krajine členstvo v bloku rozvíjajúcich sa ekonomík (BRICS), ktorého členmi sú teraz Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika.



Minulý týždeň označil Maduro na sociálnych sieťach svoju návštevu Číny za historickú a avizoval, že je zameraná na "posilnenie spolupráce a vybudovanie nového svetového poriadku."



Čína je hlavným veriteľom Venezuely a krajiny medzi sebou udržiavajú blízke vzťahy. V roku 2010 požičala Čína Venezuele približne 50 miliárd dolárov, ktoré jej Caracas spláca dodávkami ropy. Venezuela je členom Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a má jedny z najväčších zásob ropy na svete. V roku 2018 dlhovala Číne 20 miliárd dolárov.



Podľa amerického think-tanku Atlantic Council sa venezuelská vláda čoraz viac snaží kontrolovať svoje obyvateľstvo a Čína jej k tomu poskytuje technické prostriedky.