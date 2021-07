Čínsky prezident Si Ťin-pching zavítal do Tibetu

Peking 23. júla (TASR) – Čínsky prezident Si Ťin-pching je na návšteve v autonómnej oblasti Tibet, informovali v piatok čínske štátne médiá. Agentúra AFP pripomenula, že ide o prvú takúto návštevu čínskeho lídra v Tibete po viac ako troch desaťročiach.



Na letisko na juhovýchode Tibetu pricestoval prezident Si ešte v stredu, ale oficiálne čínske médiá o jeho návšteve informovali až dnes - o dva dni neskôr.



Televízia CCTV v piatok informovala, že po „srdečnom privítaní kádrami a masami ľudí všetkých etnických skupín" sa Si vybral k mostu cez rieku Njang, aby sa oboznámil s ekologickou a environmentálnou ochranou riek. Neskôr navštívil múzeum plánovania mesta Njing-či a zaujímal sa o plánovanie rozvoja miest, revitalizáciu vidieka a výstavbu mestských parkov.



Peking považuje ekonomický rozvoj za nástroj, ktorým chce potlačiť nespokojnosť v Tibete, kde mnohí ľudia ako svojho lídra naďalej uctievajú dalajlámu - duchovného vodcu žijúceho v exile v Indii.



Tibet okrem toho zažíva prílev čínskych turistov i presídlencov.



Čína do tejto autonómnej oblasti viac investuje od roku 2008 a podľa miestnych štatistík sa Tibet stal jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich čínskych regiónov.



V Tibete sa v posledných desaťročiach odohrali sporadické protesty proti čínskej politike - patria k nim samovraždy upálením, na ktoré sa odhodlávajú najmä mnísi, či veľké protesty proti čínskej vláde v roku 2008, ktoré si vyžiadali mnoho mŕtvych.



Združenie Medzinárodná kampaň pre Tibet (International Campaign for Tibet) vo štvrtok uviedlo, že ľudia v Lhase „hlásili neobvyklé aktivity a ich sledovanie" pred návštevou čínskeho prezidenta. Cesty boli blokované a príslušníci bezpečnostnej služby kontrolovali aktivity jednotlivcov.



Si navštívil Tibet už dvakrát: v roku 1998 ako stranícky líder v provincii Fujian, ďalšia návšteva sa konala v roku 2011, keď bol ako viceprezidentom.



Posledným čínskym prezidentom, ktorý zavítal do Tibetu, bol Ťiang Ce-min v roku 1990.