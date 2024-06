Čínsky prezident v júli navštívi Kazachstan a Tadžikistan

Peking 30. júna (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching od 2. do 6. júla navštívi Kazachstan a Tadžikistan, oznámilo v nedeľu ministerstvo zahraničných vecí v Pekingu. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Prezident Si Ťin-pching sa zúčastní na 24. zasadnutí Rady hláv štátov Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v Astane" a potom uskutoční štátne návštevy Kazachstanu a Tadžikistanu", uviedla vo vyhlásení hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Chua Čchun-jing. Obe štátne návštevy sa uskutočnia na pozvanie prezidenta Kassyma-Jomarta Tokajeva z Kazachstanu a prezidenta Emomaliho Rahmona z Tadžikistanu, dodala.



Peking zintenzívnil diplomatické úsilie v Strednej Ázii, pričom Si Ťin-pching vyzval na prehĺbenie vzájomných hospodárskych väzieb počas summitu vlani v máji. Čína sa zaviazala rozšíriť dopravné spojenie s regiónom a napredovať s výstavbou plynovodu zo Strednej Ázie do Číny. Stredná Ázia je takisto dôležitým článkom čínskej iniciatívy "Jedno pásmo, jedna cesta" (Belt and Road Initiative - BRI)



Peking sa snaží zaplniť mocenské vákuum v regióne po invázii Moskvy na Ukrajinu v roku 2022, pričom štáty bývalého postsovietskeho priestoru sa obávajú čoraz agresívnejšieho Ruska.