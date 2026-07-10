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Čínsky prezident v Pekingu prijal severokórejského premiéra
Pak pricestoval do čínskej metropoly na trojdňovú návštevu na pozvanie Komunistickej strany Číny.
Autor TASR
Soul/Peking 10. júla (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching sa v piatok v Pekingu stretol so severokórejským premiérom Pak-Tche songom, ktorého návšteva sa koná pred oslavami 65. výročia podpísania zmluvy o priateľstve medzi oboma krajinami. Vyplýva to zo záberov odvysielaných čínskou štátnou televíziou CCTV, informovala agentúra Jonhap.
Pak pricestoval do čínskej metropoly na trojdňovú návštevu na pozvanie Komunistickej strany Číny. Zúčastní sa na podujatiach venovaných výročiu Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, ktorú 11. júla 1961 podpísali zakladateľ Severnej Kórey Kim Ir-sen a vtedajší čínsky premiér Čou En-laj.
Severokórejská štátna agentúra KCNA informovala o Pakovej ceste už vo štvrtok, podrobný program však nezverejnila.
Lídri oboch krajín, Kim Čong-un a Si Ťin-pching, sa v júni stretli v Pchjongjangu. Po rokovaní avizovali ďalšie posilňovanie vzájomných vzťahov prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce v hospodárskej, kultúrnej a ďalších oblastiach, ako aj častejšie stretnutia na vysokej úrovni.
Si pritom zdôraznil význam blížiaceho sa výročia zmluvy, čo vyvolalo očakávania, že Peking a Pchjongjang usporiadajú pri tejto príležitosti veľké oslavy. V Číne aj Severnej Kórei totiž päť- či desaťročné výročia podpisu významných dokumentov tradične sprevádzajú veľké štátne podujatia, návštevy vysokopostavených predstaviteľov a výmena gratulačných posolstiev.
Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie uviedlo, že dianie v Pekingu bude pozorne sledovať. Podľa ministerstva vyslala Severná Kórea vládnu delegáciu na oslavy výročia tejto zmluvy prvýkrát po siedmich rokoch.
Ministerstvo zároveň upozornilo, že na rozdiel od roku 2019, keď delegáciu viedol podpredseda stáleho výboru severokórejského Najvyššieho ľudového zhromaždenia, stojí tento rok na jej čele premiér Pak Tche-song.
Pak pricestoval do čínskej metropoly na trojdňovú návštevu na pozvanie Komunistickej strany Číny. Zúčastní sa na podujatiach venovaných výročiu Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, ktorú 11. júla 1961 podpísali zakladateľ Severnej Kórey Kim Ir-sen a vtedajší čínsky premiér Čou En-laj.
Severokórejská štátna agentúra KCNA informovala o Pakovej ceste už vo štvrtok, podrobný program však nezverejnila.
Lídri oboch krajín, Kim Čong-un a Si Ťin-pching, sa v júni stretli v Pchjongjangu. Po rokovaní avizovali ďalšie posilňovanie vzájomných vzťahov prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce v hospodárskej, kultúrnej a ďalších oblastiach, ako aj častejšie stretnutia na vysokej úrovni.
Si pritom zdôraznil význam blížiaceho sa výročia zmluvy, čo vyvolalo očakávania, že Peking a Pchjongjang usporiadajú pri tejto príležitosti veľké oslavy. V Číne aj Severnej Kórei totiž päť- či desaťročné výročia podpisu významných dokumentov tradične sprevádzajú veľké štátne podujatia, návštevy vysokopostavených predstaviteľov a výmena gratulačných posolstiev.
Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie uviedlo, že dianie v Pekingu bude pozorne sledovať. Podľa ministerstva vyslala Severná Kórea vládnu delegáciu na oslavy výročia tejto zmluvy prvýkrát po siedmich rokoch.
Ministerstvo zároveň upozornilo, že na rozdiel od roku 2019, keď delegáciu viedol podpredseda stáleho výboru severokórejského Najvyššieho ľudového zhromaždenia, stojí tento rok na jej čele premiér Pak Tche-song.