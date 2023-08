Čínsky prezident v rámci účasti na samite BRICS navštívi aj JAR

Peking 18. augusta (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching sa na budúci týždeň zúčastní na samite skupiny BRICS v Johannesburgu a zároveň absolvuje štátnu návštevu Juhoafrickej republiky (JAR). Oznámilo to v piatok čínske ministerstvo zahraničných vecí.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Afrika sa stala novým diplomatickým bojiskom, na ktorom Západ, Rusko a Čína súperia o vplyv v podmienkach zvýšenej konkurencie o nerastné suroviny a medzinárodných rozporov vyvolaných vojnou na Ukrajine.



"Na pozvanie prezidenta JAR Cyrila Ramaphosu sa prezident Si Ťin-pching zúčastní na 15. samite BRICS, ktorý sa bude konať v juhoafrickom Johannesburgu, a od 21. do 24. augusta uskutoční štátnu návštevu JAR," uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí.



Po marcovej oficiálnej štátnej návšteve Ruska to bude druhá zahraničná cesta Si Ťin-pchinga v tomto roku.



Lídri členských krajín zoskupenia BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína, JAR) sa stretnú 22.-24. augusta a budú rokovať na tému "BRICS a Afrika".



Ruský prezident Vladimir Putin sa na samite zúčastní prostredníctvom videomostu. Priamo ho bude zastupovať ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.



Si Ťin-pching navštívil JAR už v roku 2018, keď sa snažil posilniť diplomatické a hospodárske vzťahy svojej krajiny s africkým kontinentom.



Na programe tohtoročného samitu v Johannesburgu bude aj možné budúce rozšírenie členskej základne BRICS. Niekoľko afrických krajín vrátane Alžírska, Egypta a Etiópie už vyjadrilo želanie vstúpiť do tohto bloku.



Na samit v JAR bolo pozvaných celkovo 69 krajín vrátane všetkých afrických štátov.



BRICS, voľne definovaná skupina rozvíjajúcich sa ekonomík, ktorá sa považuje za protiváhu voči západnej hospodárskej nadvláde, už skôr naznačila, že je otvorená svojmu rozšíreniu.



Juhoafrická republika je signatárom zmluvy o zriadení Medzinárodného trestného súdu (ICC), ktorý v marci vydal na Putina zatykač v súvislosti s nezákonným deportovaním ukrajinských detí do Ruska.